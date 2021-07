Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

PELIGROSA PLAGA SE PROPAGA POR CIUDADES DE EEUU Y CAUSA LA MUERTE A NIÑA DE 10 AÑOS

Las autoridades están investigando la actividad de una plaga en múltiples condados de Colorado después de la muerte de una niña de 10 años en el condado La Plata. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) ha confirmado la presencia de una peligrosa plaga en animales y pulgas en seis condados, entre ellos La Plata.

Los seres humanos pueden contraer la peste al manipular un animal infectado o al ser mordidos por una pulga de roedor que porta la bacteria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En la mayoría de los casos humanos se adquieren directamente de las pulgas. Si se detecta temprano en la infección, la plaga se puede tratar tanto en personas como en mascotas.

Los síntomas incluyen la aparición repentina de fiebre alta y/o inflamación de los ganglios linfáticos. Las autoridades sanitarias confirmaron que se reportaron dos casos humanos de plaga en Colorado el año pasado y ambos pacientes sobrevivieron. Ambas personas estuvieron expuestas a animales enfermos.

La plaga ha estado presente en Colorado durante al menos 80 años. El caso humano mortal más reciente confirmado en Colorado fue en 2015. Los funcionarios de salud instan al público a llamar a sus oficinas si creen que un animal podría estar infectado o si son testigos de la muerte repentina de numerosos animales salvajes, lo que podría ser una señal de que la plaga está presente y se está propagando.

ENCUENTRAN RESTOS DE CABRA Y POLLO JUNTO AL CADÁVER DE UNA MADRE HISPANA ASESINADA HACE AÑOS

María Chávez desapareció en 2009 bajo circunstancias misteriosas en el sur de California, sin que su familia ni su pequeña hija lograran explicarse que le había sucedido. Su cuerpo fue encontrado en el patio trasero de una casa en un vecindario de Los Ángeles y el presunto asesino, su expareja y con quien tuvo una hija, está prófugo desde entonces. Junto al cadáver, la policía encontró huesos de cabra y pollo.

Antes de su desaparición, Chávez era dueña de una tienda en el Este de Los Ángeles y tenía una niña de 4 años. Sus restos fueron encontrados seis años después enterrados en el patio de una vivienda. Sin embargo, el responsable de su muerte todavía no ha sido arrestado. Las autoridades identificaron al sospechoso como Pablo Pinto Mata.

Pinto Mata, también conocido como Juan Diego o “El Padrino”, ha sido acusado del asesinato de Maria Chávez, ya que él y la víctima mantenían una relación amorosa, aunque Pinto Mata estaba casado. Los detectives creen que Chávez estaba a punto de terminar la relación la fatídica noche de su muerte. Según las autoridades, Pinto Mata afirmaba ser santero y tenía por lo menos dos tiendas botánicas, donde realizaba limpias y rituales para sus clientes.

Maria Chávez y el sospechoso también eran socios en su negocio del Boulevard Whittier, en donde ella vendía las velas religiosas que él elaboraba. Pinto Mata continúa prófugo y las autoridades creen que puede estar fuera del país. Es considerado peligroso ya que, además de la muerte de Maria Chávez, también es buscado por presuntamente haber violado a dos adolescentes, a quienes amenazaba si lo acusaban.

ALERTAN SOBRE SUPUESTA VULNERABILIDAD QUE EXPONE TUS DATOS DEL IPHONE

Los iPhones de Apple pueden verse comprometidos y sus datos confidenciales pueden ser robados a través de un software de piratería que no requiere que el propietario del teléfono haga clic en un enlace, según un informe de Amnistía Internacional, quien informó que los iPhones pertenecientes a periodistas y abogados de derechos humanos habían sido infectados con el malware Pegasus de NSO Group que puede proporcionar al atacante acceso a mensajes, correos electrónicos y al micrófono y la cámara del teléfono. NSO Group es una firma israelí que dice que vende a agencias gubernamentales verificadas y a las fuerzas del orden para prevenir el terrorismo, las explosiones de automóviles y romper las redes de tráfico sexual y de drogas.

La revelación sugiere que los gobiernos que utilizan el software de NSO Group han podido piratear con éxito los iPhones para espiar los datos del usuario utilizando métodos desconocidos para Apple, y que incluso mantener un iPhone actualizado no puede detener a un atacante dedicado que está usando un software espía caro y secreto.La naturaleza de los ataques también sugiere que cambiar el comportamiento del usuario, como evitar hacer clic en enlaces desconocidos o de phishing en los mensajes, puede no proteger a los usuarios contra el software de NSO.

Amnistía Internacional encontró evidencia de un hackeo en un iPhone 12, el modelo de iPhone más nuevo, con iOS 14.6. Además obtuvo una lista filtrada de 50,000 números de teléfono que pueden haber sido atacados por software espía creado por NSO Group. Encontró evidencia de que los dispositivos Android también fueron atacados por el software de NSO Group, pero no pudo examinar esos dispositivos de la misma manera que los iPhones.

El informe de Amnistía Internacional dice que el software de NSO Group no permanece en un iPhone cuando se reinicia, lo que dificulta confirmar que un dispositivo ha sido infectado. También sugiere que los usuarios que están preocupados por ser atacados pueden querer reiniciar regularmente sus dispositivos.

TORO DE 1500 LIBRAS ASUSTA A UN VECINDARIO DE NUEVA YORK

La Policía del Condado Suffolk comenzó a responder a decenas de llamadas sobre un toro de 1,500 libras que logró escapar de una granja local donde sería sacrificado. Desde entonces, los residentes han visto al toro de pelaje oscuro, ahora apodado Barney, deambulando por campos, carreteras y patios suburbanos.

El toro ha logrado eludir la captura durante varios días a pesar de que los oficiales y los defensores de los animales emplearon un helicóptero y equipo de visión nocturna, junto con los intentos de atraer al animal errante con grano y una vaca. Los equipos han registrado el área a unas 50 millas al este de la Ciudad de Nueva York a pie y a caballo. Han usado drones y hasta una trampa que tenía como anzuelo la cebada que Barney come en la granja, pero nada ha funcionado hasta ahora.

Funcionarios de la ciudad dijeron que la vida del animal se salvará gracias a una compositora que ganó un Grammy.

El toro deambula por una parte de Long Island que presenta una densa maleza y páramos de pinos, se supone que la densa vegetación haya dificultado la búsqueda. Los rescatistas dijeron que el toro se trasladará a un santuario una vez que sea capturado.

"Hemos intentado atraerlo con una vaca, con caballos", dijo a Newsday Frankie Floridia de Strong Island Animal Rescue. "Estoy aquí con una pistola tranquilizante, buscándolo ... No tengo miedo de que sea agresivo con los humanos. No tiene cuernos, no es un animal agresivo. Creo que va a ver gente y se va a escapar. Simplemente me temo que, debido al color de su pelaje, se adentrará en una carretera en la oscuridad y algún conductor no lo verá".