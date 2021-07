Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

TRAFICO SEXUAL Y SECUESTRO EN EL CASO DE LA UNIVERSITARIA ASESINADA EN IOWA

Un juez aplazó la sentencia del hombre declarado culpable del asesinato de Mollie Tibbetts, alumna de la Universidad de Iowa. Cristhian Bahena Rivera, de 27 años, iba a ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, sus abogados revelaron que obtuvieron nueva información que dicen podría implicar a una operación de tráfico sexual, secuestro y homicidio.

En mayo, un jurado declaró culpable a Bahena Rivera de asesinato deliberado por la muerte a puñaladas de Tibbets, una estudiante de 20 años que desapareció en julio de 2018 después de salir a correr en su ciudad natal de Brooklyn, Iowa. Los fiscales armaron sus argumentos en torno a un video de seguridad en el que se ve a Bahena Rivera conduciendo cerca del lugar en el que Tibbetts desapareció mientras corría, en la evidencia de ADN que demostraba que se encontró sangre de la víctima en el portaequipaje de la camioneta del acusado, y en una confesión parcial en la que Bahena Rivera llevó a los investigadores a un maizal remoto en el que se encontró el cuerpo de Tibbetts un mes después de su desaparición.

Durante el testimonio en su juicio, Bahena Rivera declaró públicamente por primera vez que dos hombres enmascarados fueron los responsables del asesinato y que lo obligaron a punta de pistola a llevarlos en su coche y a ayudarles a deshacerse del cadáver. Bahena Rivera, trabajador de una granja lechera, es originario de México e ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante su adolescencia. Ha permanecido tras las rejas desde su arresto en 2018.

Los abogados de la defensa solicitaron un nuevo juicio asegurando que recientemente surgieron dos testigos sin relación alguna entre sí que respaldan de manera parcial el testimonio de Bahena Rivera. Los testigos dijeron que un hombre de 21 años con antecedentes de violencia contra mujeres se atribuyó el asesinato de Tibbetts, mientras se encontraba con el hombre en una cárcel de condado, éste le dijo que había sido secuestrado y retenido en una “casa de seguridad” a la joven utilizada para tráfico sexual antes de ser asesinada.

El hombre le dijo al sujeto que la casa pertenecía a una persona de 50 años que dirigía la operación de tráfico sexual, y que decidió asesinar a Tibbetts debido a que su desaparición había recibido gran cobertura mediática. El hombre dijo que él y un socio llevaron a cabo el plan ideado por el hombre de 50 años para apuñalar a Tibbetts e inculpar de su muerte a un hombre hispano.

El hombre de 50 años supuestamente conoció a una de sus víctimas de tráfico sexual en mayo de 2018 en una gasolinera de Brooklyn, la ciudad en la que residía Tibbetts y ubicada a 50 millas de Iowa City. La mujer que dijo a los investigadores que el hombre la llevó con engaños a una casa, en donde fue drogada y violada en repetidas ocasiones y permaneció retenida contra su voluntad hasta agosto de 2018, dijo que en ocasiones podía escuchar las voces de otras mujeres dentro de la residencia.

TE EXPLICAMOS CÓMO RASTREAR EL PAGO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS

Millones de familias celebraron la llegada del primer pago del Crédito Tributario por Hijos, pero algunos se decepcionaron al revisar sus cuentas bancarias y descubrir que no había ningún depósito directo del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Y hay varios factores por los que una familia podría no recibir el primer pago pese a cumplir los criterios. O bien, por los que han recibido más o menos dinero del esperado.

Si cerraste la cuenta bancaria que habías registrado al declarar tus impuestos, o si te mudaste recientemente, es posible que el IRS no tenga tu nueva información, por lo que podrías recibir un cheque impreso en lugar de un depósito directo, eso dependerá de los datos que tenga la agencia tributaria.

Los padres con dependientes calificados que tienen información bancaria archivada de cheques de estímulo o reembolsos de impuestos con el IRS deberían haber recibido ya su dinero a través de depósito directo. Si el IRS no tiene la información de tu cuenta, puedes registrarla mediante el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos. Si el dinero no se depositó en tu cuenta bancaria, entonces debes iniciar sesión en el portal para verificar la información bancaria que el IRS tiene archivada. Si no agregaste tu información bancaria a tiempo para el pago de julio, es probable que recibas un cheque impreso en tu buzón.

Recuerda actualizar tu información bancaria antes del 2 de agosto para que tu próximo cheque sea depositado directamente a tu cuenta. El IRS recomienda utilizar el depósito directo para obtener el dinero más rápido. Tu cheque será rastreable si han pasado al menos cinco días desde la fecha de depósito y el banco no ha recibido el dinero. O cuatro semanas desde que se envió el cheque por correo, o seis semanas si se envía por correo a una dirección de reenvío indicada por la oficina de correos.

Una razón por la que los padres pueden recibir menos dinero es si se salen del grupo de ingresos por la cantidad máxima de pagos mensuales. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden ganar hasta $ 150,000 y los contribuyentes solteros pueden ganar hasta $ 75,000. Si gana más, el cheque mensual se reduce en $ 50 por cada $ 1,000 sobre el nivel de ingresos. Por lo tanto, si gana $ 80,000, es posible que solo recibas $ 200 por mes.

DESTRIPADOR DE HOLLYWOOD: CONDENADO A MUERTE POR MATAR Y MUTILAR VARIAS MUJERES

Un hombre apodado el ‘Destripador de Hollywood’ fue condenado a muerte por asesinar y mutilar a dos mujeres en California, incluida una que murió horas antes de salir con el actor Ashton Kutcher. Michael Gargiulo negó estar involucrado en los asesinatos, y dijo que lo estaban enviando injustamente al corredor de la muerte, mientras culpó a sus abogados de no permitirle testificar en el juicio. Por la naturaleza violenta de los ataques Gargiulo obtuvo el apodo “El Destripador de Hollywood”.

Gargiulo fue condenado por el asesinato ocurrido el 22 de febrero de 2001 de la joven de 22 años Ashley Ellerin, en su bungalow de Hollywood horas antes de salir con Kutcher. También fue condenado por el asesinato de María Bruno, de 32 años, y madre de cuatro niños pequeños el 1 de diciembre de 2005 ocurrido en su departamento de El Monte. Gargiulo también fue declarado culpable de agredir a una tercera mujer, Michelle Murphy, que sobrevivió y testificó en su contra.

Gargiulo fue declarado culpable de asesinato en primer grado por los dos asesinatos, junto con el intento de asesinato de Murphy. Todavía está a la espera de juicio en Illinois, donde fue acusado en 2011 de matar a una mujer de 18 años, Tricia Pacaccio, quien fue apuñalada repetidamente en la puerta de su casa después de regresar de una noche con amigos el 14 de agosto de 1993. Era hermana de uno de los amigos de Garguilo de la infancia.

Después de que Pacaccio fuera asesinada frente a su casa de Illinois, Gargiulo se mudó a Hollywood, donde los amigos de Ellerin notaron que llegó a una fiesta sin ser invitado, y parecía estar obsesionado con ella. El actor Kutcher testificó que había hablado con Ellerin por teléfono la tarde en que ella murió y apareció en su casa dos horas después para recogerla, pero no respondió a la puerta, el actor dijo que vió por una ventanalo que creía que era vino tinto en la alfombra. La compañera de cuarto de Ellerin la descubrió muerta la mañana siguiente tras haber sido apuñalada 47 veces en un ataque en el que fue casi decapitada.

Posteriormente Gargiulo se trasladó a El Monte y vivió en el mismo complejo de apartamentos donde Bruno fue “mutilada'' mientras dormía. La apuñalaron 17 veces y le cortaron los senos, trataron de quitarle los implantes de senos y luego le colocó uno en la boca de la víctima. Un botín quirúrgico encontrado fuera del apartamento contenía gotas de sangre con el ADN de Gargiulo alrededor de la banda elástica.

Gargiulo pudo escapar pero lo descubrieran cuando se cortó accidentalmente con un cuchillo durante el ataque a Murphy en 2008, cerca de donde vivía en Santa Mónica - y dejó un “rastro de sangre”. Inicialmente fue arrestado en relación con el ataque a Murphy y posteriormente fue acusado de los asesinatos de Ellerin y Bruno, y más tarde de el asesinato de Pacaccio en Illinois.

CONOCE CUÁNTO SUBIRÁN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ESTE VERANO

Un efecto secundario de la pandemia del coronavirus ha sido la inflación actual que experimentan los consumidores con subidas de precios por tercer mes consecutivo, aumentando un 5.4% interanual a medida que la demanda supera la oferta.

Los precios de la carne de res y el pollo no son muy diferentes este verano del. pasado, pero debe tenerse en cuenta que los precios para la carne de res fueron inusualmente altos el verano pasado. Según datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU hay cinco alimentos que definitivamente serán más caros este verano.

Los compradores inteligentes también estarán atentos a las ventas, compararán precios y considerarán comprar artículos útiles y no perecederos a granel e incluso utilizar un congelador adicional siempre que sea posible. Cuando se trata de ahorrar dinero, lo barato y lo saludable pueden ir de la mano.