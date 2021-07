Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

PADRES ENFRENTAN CARGOS LUEGO QUE SU HIJO FUERA HALLADO EN UN CONGELADOR

Los padres de un niño de Virginia cuyo cuerpo fue encontrado en un congelador en la casa de la familia fueron acusados ​​de conspirar para ocultar el cuerpo. A Kassceen y Dina Weaver se les acusa por no prestar ayuda al niño, Eliel Adon Weaver, después de que los investigadores descubrieron sus restos en la casa de la familia en mayo pasado.

La policía dijo que se enteró el 4 de mayo de que los restos de un niño podrían encontrarse en la casa de Weaver. Después de que los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa, los detectives encontraron restos humanos en un congelador en el garaje. El médico forense confirmó que los restos son los de un niño menor de 5 años, pero aún no ha determinado la causa y la forma de la muerte del niño. Otro niño que vivía en el hogar ha sido puesto en cuidado de crianza.

Los investigadores estiman que el cuerpo del niño había estado en el congelador hasta dos años.

El médico forense trajo antropólogos forenses para evitar perder evidencia ya que el cuerpo se descongeló lentamente y se necesitaron pruebas de ADN para verificar la identidad del niño.

La policía confirmó mediante pruebas de ADN que Dina Weaver es la madre biológica del niño, pero aún no han confirmado si Kassceen Weaver es su padre biológico. Kassceen Weaver también fue acusado de ocultación de un cuerpo, agresión doméstica y heridas maliciosas a su esposa. Los Weavers fueron puestos en libertad bajo fianza y están programados para comparecer ante el tribunal el 5 de agosto.

ACUSADA DE MATAR A SUS DOS HIJOS Y DE CONSPIRAR EN EL ASESINATO DE SU EXESPOSO

Un jurado federal del condado de Maricopa acusó a Lori Vallow de un cargo de conspiración para cometer asesinato en relación con la muerte de su exmarido, Charles Vallow.

Según las autoridades, Alexander Cox, hermano de Lori Vallow, llamó el 11 de julio de 2019 al 911 y dijo que había disparado y matado a su cuñado. Charles Vallow murió en el lugar del incidente y Cox falleció unos meses después.

Vallow y su esposo Chad Daybell fueron acusados de la muerte de sus hijos, JJ Vallow, Tylee Ryan y la primera esposa de Daybell, Tammy. La investigación de homicidio comenzó en julio de 2019 cuando luego de que Lori Vallow trasladó a sus hijos JJ y Tylee a Rexburg, a Idaho, los menores, de 7 y 17 años, desaparecieron dos meses después.

Lori Vallow ahora enfrenta dos cargos de asesinato, tres cargos de conspiración para cometer asesinato en Idaho, donde fue internada en un centro de salud mental para recibir tratamiento y no se encontró apta para ser juzgada en este momento. Su esposo, Chad, se declaró no culpable de los cargos de asesinato el 9 de junio.

DEPORTADOS QUE REGRESAN A EEUU PODRIAN SER DETENIDOS POR TIEMPO INDEFINIDO

La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el gobierno federal puede detener indefinidamente a algunos inmigrantes que dicen que serán perseguidos o torturados si son deportados a sus países de origen.

A pesar de que los tres jueces liberales no estuvieron de acuerdo, el máximo tribunal votó 6-3 a favor de que estos inmigrantes no tengan el derecho a una audiencia para intentar quedar en libertad bajo fianza mientras las autoridades evalúan sus casos. El juez Samuel Alito escribió en la decisión de la Corte Suprema que “esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de libertad bajo fianza”.

El caso en cuestión tiene que ver con personas que habían sido previamente deportadas, y que al reingresar ilegalmente al país, afirmaron que serían perseguidos o torturados si los deportan.

El caso en cuestión tiene que ver con personas que habían sido previamente deportadas, y que al reingresar ilegalmente al país, afirmaron que serían perseguidos o torturados si los deportan.

Un oficial de inmigración determinó que los inmigrantes tenían un “temor razonable” por su seguridad si regresaban a sus países, poniendo en marcha un proceso de evaluación que puede tomar meses o años. La cuestión que debía decidir la Corte Suprema era si el gobierno federal puede mantener detenidos a los migrantes sin que lo decida un juez de inmigración.

SE HUNDE UN FERRY LLENO DE PERSONAS Y DEJA VARIOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS

Cuadrillas de rescate buscaban a una decena de personas desaparecidas en aguas agitadas después de que un ferry se hundió cerca de la isla turística de Bali, en Indonesia. Siete cuerpos han sido recuperados y 39 personas fueron rescatadas, muchas de ellas inconscientes luego de estar a la deriva durante horas.

El KMP Yunice se hundió cerca de media hora después de salir del puerto de Ketapang, en Java oriental, informó el director de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali, Gede Darmada. La embarcación se dirigía al puerto de Gilimanuk, Bali, a 30 millas de distancia.

Al menos seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, murieron en el naufragio de un transbordador con 56 personas a bordo cerca de la isla indonesia de Bali.

La embarcación llevaba a 41 pasajeros, 13 tripulantes y 3 meseros, señaló la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. La dependencia señaló que 39 personas fueron rescatadas y se recuperaron al menos siete cuerpos. Dos barcos de remolque y dos balsas inflables han sido parte de las operaciones de búsqueda desde la noche del martes, navegando en olas de hasta 13 pies de altura y en medio de la oscuridad.

Los accidentes de ferry son comunes en Indonesia, un archipiélago de más de 17,000 islas en donde son utilizados comúnmente como medio de transporte. En 2018, con 200 pasajeros se hundió en un profundo lago volcánico en la provincia de Sumatra del Norte, accidente en el que murieron 167 personas. En 1999 ocurrió uno de los peores desastres en la historia del país, cuando se hundió un barco de pasajeros con 332 personas a bordo y únicamente hubo 20 sobrevivientes.

MÉXICO APRUEBA LEGALMENTE EL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional la prohibición al lúdico de la marihuana, todo después que el Congreso no aprobara una ley para regular el cannabis recreativo. Esta vez el máximo tribunal dijo que los ciudadanos podrán consumir marihuana de forma recreativa si obtienen un permiso.

Con el levantamiento de la prohibición por parte del alto tribunal, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir y portar marihuana. Sin embargo, "no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar" marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México. Subrayaron que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos o frente a menores de edad.

Los ministros, sin embargo, establecieron algunos límites a los consumidores.

Esta declaración "remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad".

México es el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permite portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y prevé un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial. Sin embargo, asociaciones de consumidores critican la criminalización del consumo al establecer multas a quienes porten entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superen los 200 gramos.