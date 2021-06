Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

ACUSAN A JOVEN DE ASESINAR Y DESCUARTIZAR A SU AMIGO

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Rowdy Lee Aguilar, de 17 años, fue acusado como adulto y enfrenta cargos por homicidio agravado, abuso o profanación de un cuerpo humano, obstrucción de la justicia y fuga, después de que se conocieran escalofriantes detalles del presunto asesinato que perpetró contra su amigo Ivan Nickolas "Nick" Vetecnik, de 15 años. A quien apuñaló en la cabeza al menos 26 veces y luego desmembró, según documentos judiciales del caso.

El sospechoso negó conocer a la víctima y dijo que estaba en la casa de su novia el día del asesinato. Aún se desconocen las razones del homicidio, pero la Oficina del Médico Forense confirmó que Vetecnik fue apuñalado una veintena de veces en la cabeza, incluida una herida que penetró el cráneo y otra que golpeó la arteria carótida interior, que pudo ser la herida mortal.

El joven fue apuñalado 26 veces en la cabeza y su cuerpo fue encontrado en bolsas plásticas

En la habitación de Aguilar se encontró una camiseta ensangrentada y unas bolsas de basura, las mismas que se usaron para guardar el cuerpo desmembrado de Vetecnick. Aguilar dijo a los oficiales para justificar sus heridas en las manos que eran por "cortar costillas para una barbacoa". La policía también encontró un cuchillo en la habitación del sospechoso que concuerda con las heridas que sufrió Vetecnik.

La policía revisó los videos de vigilancia y una cámara los captó a ambos juntos el día del homicidio. Aguilar y Vetecnick entraron a la casa del sospechoso alrededor de las 10 a.m. Más tarde, el video muestra a Aguilar con una camiseta ensangrentada, llevando una bolsa de basura negra con artículos desconocidos al patio de su casa. El padre del sospechoso encontró el cadáver de la víctima en su remolque y fue quien llamó a la policía a reportar el escalofriante hallazgo.

EMPACADORA DE CARNE DE EEUU PAGA MILLONES DE DÓLARES A HACKERS QUE PARALIZARON SU PRODUCCIÓN

La empresa productora de carne JBS admitió haber pagado un rescate de $11 millones tras el ciberataque que provocó el cierre de todas sus plantas empacadoras de carne de vacuna en Estados Unidos.

JBS, cuya matriz está en Brasil, dijo que el pago se hizo en criptomoneda y una vez restablecida la operación de las plantas para evitar males mayores. Según el FBI los responsables del ciberataque son un grupo de piratas informáticos radicado en Rusia y conocido como REvil.

La mayor productora de carne del mundo pagó millones de dólares para reanudar su producción tras un ataque cibernético. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

JBS es responsable de un 20% de la producción de carne vacuna y cerdo en EEUU y el cierre de sus plantas hizo temer que pudiese afectar a la distribución, pero la empresa rápidamente fue capaz de restablecer su operación.

El ataque contra JBS, ocurrido el 1 de junio, se produjo días después que otra organización, DarkSide, realizase un ciberataque similar contra Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos del país. Este ataque provocó graves problemas de suministro de gasolina en EEUU, y la compañía pagó a DarkSide $4.3 millones en bitcoin para poder recuperar el control de sus sistemas informáticos. El Departamento de Justicia anunció que había logrado rastrear y recuperar $2.3 millones de ese rescate.

ESPOSA DE "EL CHAPO" SE DECLARA CULPABLE DE TRÁFICO DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO EN EEUU

Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable en una corte federal de EEUU de ayudar al narcotraficante mexicano a dirigir el Cártel de Sinaloa. Coronel se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Este acuerdo entre la fiscalía y sus abogados podría resultar en una sentencia más leve para Coronel, quien sería sentenciada el 15 de septiembre, evitando así a las autoridades federales llevar adelante un costoso juicio. Además de su presunta conspiración para el narcotráfico, EEUU considera que Coronel "conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escapatoria del 11 de julio de 2015 de la prisión del Altiplano, en México", según el Departamento de Justicia.

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán se declaró culpable de delitos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Coronel, de 31 años, y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, podría enfrentar solo por el primer cargo de conspiración una condena de 10 años de cárcel a cadena perpetua, y una multa de hasta $10 millones. Por el segundo y tercer cargo, las condenas van de un mínimo de 10 años a 20 años, y multas mínimas de $250,000.

Desde su arresto, Coronel se encontraba privada de su libertad en un centro de detención en Alexandria, en el estado de Virginia. Ella tiene dos hijas gemelas con "El Chapo", y atrajo atención mediática cuando acompañó a su marido durante su juicio en Nueva York, que terminó en 2019 con una condena a cadena perpetua que el famoso narcotraficante mexicano cumple ahora en Colorado.

DESCUBRE SI TU PLAN DE SALUD CUBRE EL NUEVO Y COSTOSO MEDICAMENTO CONTRA EL ALZHEIMER

Los reguladores federales aprobaron el primer medicamento nuevo para la enfermedad de Alzheimer en casi 20 años, aunque los expertos en atención médica esperan una amplia cobertura del medicamento, ello variará ampliamente para los pacientes según su plan de seguro. En algunos casos, eso podría significar tener varios miles de dólares para pagar lo que la aseguradora no cubrió. Y no hay garantía de que todos los casos estén cubiertos.

Es el único medicamento que los reguladores estadounidenses han dicho que probablemente puede tratar la enfermedad subyacente, en lugar de solo controlar los síntomas. El nuevo fármaco, que Biogen desarrolló con la japonesa Eisai Co., no revirtió el declive mental. Lo ralentizó en un estudio. La decisión de la FDA se produjo a pesar de la conclusión de su comité asesor de que no había pruebas suficientes de que el fármaco frenara la enfermedad que destruye el cerebro.

Se trata del primer fármaco en ser aprobado para tratar esta enfermedad en los últimos 20 años.

Su objetivo es ayudar a eliminar del cerebro los grupos dañinos de una proteína llamada beta-amiloide. El medicamento se comercializará como Aduhelm y se administrará en forma de infusión cada cuatro semanas. Biogen dijo que el medicamento costaría aproximadamente $56,000 por el valor de un año típico de tratamiento, y que el precio no aumentaría hasta dentro de cuatro años.

Muchos planes requerirán que los médicos presenten registros y otros documentos que justifiquen el tratamiento antes de aceptar cubrirlo. Es probable que las aseguradoras también requieran una aprobación previa para los escáneres cerebrales necesarios para determinar que el paciente es un candidato para el tratamiento. Se espera que Medicare cubra ampliamente el tratamiento. Las aseguradoras que ofrecen cobertura privada o comercial también pagarán la atención que los médicos consideren médicamente necesaria.

ASESINA A SU ESPOSA EN UN CRUCERO DELANTE DE SUS HIJAS Y SU SUEGRO

Kenneth Manzanares fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato a golpes de su esposa en un crucero a Alaska en 2017, en lo que el juez describió como un crimen violento y brutal. Los fiscales habían pedido cadena perpetua para quien se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa Kristy, pero sus abogados pidieron siete años y medio. Kenneth recibió su condena delante de dos de sus hijas que estaban en la sala del tribunal.

La vida de Kristy fue "brutalmente terminada" en un ataque en parte presenciado por dos de los hijos de la pareja, los hermanos y el padre de ella también estaban en el crucero, quienes respondieron y presenciaron la escena.

Kenneth Manzanares reconoció detalles en un acuerdo de culpabilidad que había firmado anteriormente.

Los abogados de Manzanares alegaron anomalías cerebrales pero un experto de la defensa las consideró compatibles con lesiones causadas por la práctica de deportes de contacto. Un trastorno bipolar no diagnosticado combinado con “medicamentos recetados y alcohol resultó en un episodio aberrante de violencia”.

Kristy Manzanares le habría dicho a su esposo que quería el divorcio durante una discusión la noche de su muerte. Aunque la defensa insistió en que la pareja tuvo un "matrimonio largo y feliz", reconoció que Kenneth tenía problemas con el control de la ira y habría restringido a su esposa en el pasado, además de haber hecho agujeros en las paredes.