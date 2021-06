Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

LE NIEGAN DIPLOMA DE GRADUADO POR LLEVAR BANDERA MEXICANA COLGADA AL CUELLO

A un estudiante hispano de Carolina de Norte su escuela secundaria le negó su diploma de graduado por llevar una bandera mexicana en la espalda durante su acto de graduación. Ever López, hijo de inmigrantes y estudiante de excelencia, quiso honrar a sus padres y sus raíces portando la bandera de México durante el acto de graduación. Todo iba al parecer sin percances hasta que le tocó su turno de recibir el diploma.

López recibió un sobre simbólico en la ceremonia, pero al intentar buscar el diploma oficial, se lo negaron. “[La directora] me dice que no la puedo usar y que es contra la regla”, contó López, quien cree que el incidente “es un poco de racismo porque si hubiera sido otra bandera como la de aquí, probablemente hubiera sido algo diferente".

Asheboro High School explicó que el “código de vestimenta para la graduación es compartido con anterioridad con los estudiantes y el uso de una bandera de cualquier tipo es una violación al código”. Pero Ever López no fue el único estudiante que usó accesorios con referencias mexicanas durante el acto de graduación, pero los demás sí recibieron su diploma.

La escuela argumenta que los elementos de los otros estudiantes eran una “desviación aceptable al código establecido". El centro educativo dice que está trabajando por resolver el asunto con el estudiante y su familia pero Ever asegura que no va a pedir disculpas. “Yo no hice nada malo”, afirma.

ADOLESCENTE ACUSADO DE POSEER PORNOGRAFÍA INFANTIL GRABABA A BEBÉ DE 7 MESES

La policía ejecutó una orden de registro en la residencia de un joven donde encontraron videos perturbadores en relación con la posesión de pornografía infantil. Eduardo José Mendoza, de 19 años, se presentó en corte sin mostrar ningún tipo de emoción ni recelo, tras escuchar los delitos de los que se le acusa.

Entre ellos posesión de pornografía infantil con imágenes perturbadoras de abuso infantil. Según el informe policial, las imágenes eran subidas a Google y Twitter, tras un interrogatorio Mendoza confesó que efectivamente poseía al menos 25 de estos videos que fueron confiscados en la propia casa del acusado.

El reporte de la policía señala que a Mendoza también se le acusa de voyerismo. Al parecer el joven entró en secreto al dormitorio de las hermanastras mientras dormían y tomó imágenes de las partes íntimas de una de ellas sin su consentimiento.

La noticia tiene a toda la comunidad asombrada, mientras el joven Mendoza permanece arrestado mientras enfrenta un total de 27 delitos.

FACEBOOK SUSPENDE CUENTA DE TRUMP POR DOS AÑOS Y EL CIERRA SU BLOG TRAS UN MES DEL LANZAMIENTO

Facebook prohibió el acceso de Trump a su red social por un período de dos años tras su papel en el violento asalto al Capitolio a principios de enero. La prohibición, tanto en Facebook como en Instagram, es retroactiva por lo que comienza a contarse a partir del 7 de enero de este año. "Al final de este período, evaluaremos junto a expertos si el riesgo a la seguridad pública ha disminuido", dijo en un comunicado.

El expresidente reaccionó tachando la decisión como una "censura y silenciamiento". "La determinación de Facebook es un insulto a las 75 millones de personas, que votaron por nosotros en las elecciones presidenciales fraudulentas 2020", dijo Trump, quien también se encuentra suspendido de Twitter.

Al mismo tiempo Trump cerró el blog que lanzó a principios de mayo para compartir declaraciones. El cuaderno de bitácora, llamado "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donald J. Trump), fue eliminado de la página web oficial del exmandatario republicano, que el pasado 4 de mayo lo presentó como una nueva "plataforma de comunicación".

Un asesor de Trump, Jason Miller, dijo que el blog "no volverá" y que se trataba de un complemento auxiliar para los "amplios esfuerzos" en los que trabaja el equipo del empresario. Las antiguas entradas del blog están archivadas ahora como notas de prensa en su página oficial. Una semana después de su apertura, la audiencia del blog rondaba unas 212,000 interacciones, una cifra abismalmente inferior al alcance de sus mensajes de Twitter, donde tenía más de 80 millones de seguidores.

PASAJERO CAUSA TERROR AL INTENTAR ENTRAR A LA CABINA DEL PILOTO EN UN AVIÓN EN PLENO VUELO

Un vuelo de Los Ángeles a Nashville fue desviado a Nuevo México luego de que un pasajero intentara irrumpir en la cabina de un avión de Delta Air Lines. A bordo del vuelo 386 de la aerolínea, el hombre hizo el intento fallido pues la cabina estaba cerrada pero otros pasajeros y la tripulación lograron detenerlo.

Un video tomado a bordo del avión muestra al hombre sin zapatos y con las manos atadas rodeado de pasajeros y miembros de la tripulación mientras repite una y otra vez: "¡Detén este avión!". Luego, el hombre fue llevado a la parte trasera del avión, que fue desviado al Albuquerque International Sunport.

“El avión aterrizó sin problemas y el pasajero fue retirado por la policía y el FBI. Ahora está bajo custodia ”, dijo Delta en un comunicado. Nadie resultó herido y el FBI confirmó que está investigando el incidente.

Frank Fisher, portavoz del FBI en Albuquerque, confirmó que la agencia había respondido a un reporte de un avión desviado al aeropuerto de la ciudad, pero dijo que no había habido ninguna amenaza para el público. Agregó que no había otra información disponible de inmediato.

TRAS REPORTARSE VARIAS MUERTES RETIRAN DEL MERCADO MECEDORAS PARA BEBÉS

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor y la empresa Fisher-Price anunciaron que retiran del mercado varios modelos de mecedoras para bebés luego de reportarse al menos cuatro muertes. Se trata de los modelos Fisher-Price 4-in-1 Rock ‘n Glide Soothers y el 2-in-1 Soothe ‘n Play Gliders, aunque las muertes estuvieron relacionadas sólo con el modelo 4-in-1 Rock ‘n Glide Soother. Este retiro del mercado incluye el modelo HBT17 que se vende solo en Canadá. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la base).

Según las denuncias, los bebés fueron colocados boca arriba sin estar sujetados y luego fueron encontrados boca abajo. Estos incidentes ocurrieron entre abril de 2019 y febrero de 2020. Las muertes fueron un niño de 4 meses de Missouri, un niño de 2 meses de Nevada, un niño de 2 meses de Michigan y un niño de 11 semanas de Colorado.

“Los padres amorosos ponen a sus bebés en estos productos sin esperar una tragedia. Los productos inclinados, como balancines, mecedoras y columpios no son seguros para el sueño de los bebés, debido al riesgo de asfixia", indica un comunicado de la agencia.

Los productos tienen dos modos de uso: un asiento de balancín eléctrico y un balancín infantil. En ambos modelos, el producto puede moverse de la cabeza a los pies o de un lado a otro. Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los productos retirados del mercado y comunicarse con Fisher-Price para obtener un reembolso o deben visitar Fisher-Price en línea en www.service.mattel.com y hacer clic en "Recall & Safety Alerts" o llamar gratis al 855-853-6224 de 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes.