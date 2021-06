Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

MADRASTRAS TORTURA Y ASESINA AL HIJO DE SU PAREJA ANTE LOS OJOS DEL PADRE

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Con cargos de asesinato y tortura fue acusada una mujer de California que mató a su hijastro de 16 años, cuyo padre está acusado de ser consciente de que el niño estaba siendo abusado pero no hizo nada para detenerlo.

Los oficiales de policía encontraron al adolescente que no respiraba y necesitaba reanimación cardiopulmonar, tras haber sido agredido por su madrastra de 35 años, Jessica Grajeda. Aunque el niño fue llevado a un hospital, fue declarado muerto unas horas después. Luego de ello los detectives determinaron que el niño había sido sometido a “lesiones significativas por abuso”, infligidas por la mujer.

Según las autoridades, el padre no tomó medidas para evitar el abuso. Mientras tanto la madre biológica no veía a su hijo desde hace siete años.

El padre del niño, de 32 años, George Almaraz Flores, sabía lo que le estaba pasando a su hijo y no tomó ninguna medida para frustrar el abuso ni buscar atención médica para el niño, alegan la policía y los fiscales. Flores está acusado de abuso infantil en condiciones que pueden causar lesiones corporales graves o la muerte, mientras que su pareja enfrenta una fianza de $2 millones por los cargos de asesinato, tortura y abuso infantil con resultado de muerte.

En la misma vivienda se encontraron cinco niños adicionales de entre 1 y 13 años. Y aunque no había evidencia de que ellos también eran abusados fueron puestos bajo custodia y entregados al Departamento de Niños y Familias.

HERMANOS DE 12 Y 14 AÑOS SE ENFRENTAN A TIROS CON LA POLICÍA TRAS ESCAPAR DEL ORFANATO

Una adolescente de 14 años resultó herida y un niño de 12 años está en custodia de las autoridades luego de que -según las autoridades-, huyeran de un orfanato en la noche. Luego irrumpieran en una casa y se armaron con varias de las armas del propietario de la vivienda, para abrir fuego contra varios agentes que acudieron para intentar convencerlos de que se rindieran.

Según Mike Chitwood, el alguacil del condado Volusia en Florida, alrededor de las 5 p.m. del martes, se conoció que los adolescentes se habían escapado de un hogar de menores para niños desamparados, por lo que comenzó la búsqueda.

Alrededor de las 7:30 p.m., un testigo informó haber escuchado la rotura de un vidrio en una propiedad. Al acercarse a la casa, los agentes vieron dos figuras. Se pusieron en contacto con el propietario, quien dijo que no había nadie en casa y que dentro había una pistola, una escopeta y una AK-47, además de una gran cantidad de municiones.

Tras rodear la casa los agentes se encontraron con disparos, varias veces. A las 8:28 p.m., un sargento recibió varios disparos, pero no los devolvió por lo que los niños continuaron disparando a los oficiales. A las 8:40 p.m., la niña de 14 años salió de la casa y amenazó con matar a un oficial. Llevaba un arma de fuego por lo que los agentes le dispararon, tras ser llevada a un hospital se reporta en condición estable. El niño de 12 años decidió rendirse.

GRABABA A LOS HIJOS DE SU NOVIA CON UNA CÁMARA OCULTA EN EL BAÑO

Una madre llamó a la policía luego de encontrar una cámara oculta en el baño de sus hijos. Cuando los detectives investigaron encontraron que había sido el novio de la mujer el que instaló el dispositivo. Nichiren Rugeles, de 37 años, fue arrestado cuando se encontraba en su auto fumando marihuana y donde encontraron además hongos alucinógenos.

Según la policía, durante el interrogatorio Rugeles admitió que colocó una de estas cámaras ocultas en el techo del baño que usan los hijos de su novia, un niño de 7 años y una niña de 16, pero dijo que lo hizo para asegurarse que no estuvieran comunicándose electrónicamente con desconocidos. Pero todo pasaba a escondida de la madre que no sabía lo que había hecho su novio.

Según la policía, la cámara oculta en el baño captó 32 videos del niño de 7 años y 65 videos de la niña de 16 usando el baño, desvistiéndose y bañándose. Rugeles dijo que podía ver esos videos remotamente, a través de una aplicación en su teléfono, pero aseguró que no los guardó en su celular o computadora.

El acusado se disculpa con su novia diciendo: “Lo siento por grabarlos. Por no preguntarle. Por su decepción. Están realmente enojados en este momento. Están realmente enojados conmigo”. Ahora enfrenta tres cargos de voyerismo de los que se ha declarado no culpable.

ADOLESCENTE SE FAJA CON UNA OSA POR DEFENDER A SUS PERROS

Una cámara de seguridad captó el enfrentamiento salvaje entre la dueña de varias mascotas y una madre osa protectora, todo ocurrió en el patio trasero de la casa en el sur de California. Cuando la osa y sus dos cachorros caminaban sobre una pared de bloques detrás de la casa, pero tras verlos, los cuatro perros de la familia comenzaron a ladrar y decidieron atacar a los osos, desatando el caos

Los dos cachorros corrieron detrás de un árbol, pero la mamá osa pareció alcanzar con violencia a uno de los perros más pequeños. Temiendo por la seguridad de sus perros, Hailey Morinico corrió hacia el animal y la empujó en una fracción de segundo para salvar a sus perros.

Momentos de angustia se vivieron y todo fue captado en cámara.

“Yo estaba como, 'Dios mío, hay un oso y se está llevando a mi perro. Lo está levantando del suelo’", dijo Hailey. “En esa fracción de segundo, decidí empujar al oso, como si no fuera nada, aparentemente. Recogí a mi otro perro y me largué".

La osa cayó hacia atrás de la pared, asomándose momentáneamente para una última mirada antes de salir corriendo. Se pudo ver también a Hailey corriendo en la dirección opuesta y llevando un perro bajo el brazo como si fuera una pelota de fútbol.

CALIFORNIA - Una mujer de la ciudad de Bradbury, cerca de Pasadena, tuvo el enfrentamiento más salvaje de su vida cuando estuvo frente a un oso que atacó a su perro.

"Hicimos contacto visual", dijo Hailey. "Estábamos en la cara del otro". Cuenta de algo que sucedió muy rápido, mientras la familia mexicana realizaba trabajos en el jardín trasero de la casa. No fue hasta después, que reflexionaron lo trágico que pudo haber sido el encuentro.

"Yo miré el video y me puse a llorar”, cuenta la madre de Hailey, Citlaly Morinico. “Nada mas estaba pensando que pudo haber pasado". Cuando se le preguntó si volvería a hacer lo mismo, Hailey dijo que probablemente no. "No creo que lo haría, conociendo todos los riesgos y lo que podría haber pasado, no creo que lo vuelva a hacer", dijo.

FLORIDA PROHIBE A MUJERES TRANSGÉNERO PARTICIPAR EN DEPORTES ESCOLARES

El gobernador de Florida firmó un proyecto de ley que prohíbe a las mujeres transgénero jugar en equipos de escuelas públicas destinados a estudiantes atletas nacidas como niñas, sumergiendo al estado en la guerra cultural nacional por los derechos de las personas transgénero.

La nueva ley, que seguramente será impugnada por inconstitucional, enciende una discusión ya polémica que se desarrolla a nivel nacional a medida que los estados controlados por los republicanos se mueven para limitar los derechos de las personas LGBTQ. También podría imponer graves consecuencias financieras a Florida.

La NCAA, que supervisa el atletismo universitario, ha amenazado con trasladar los juegos clave de los estados que discriminan a ciertos atletas. Cuando la Legislatura de Florida estaba considerando la medida en abril, la NCAA dijo que comprometería los juegos de campeonato en "lugares donde los anfitriones pueden comprometerse a proporcionar un entorno seguro, saludable y libre de discriminación".

La medida aprobada por la Legislatura liderada por el Partido Republicano entra en vigencia el 1 de julio y plantea que un atleta transgénero no puede participar sin primero mostrar un certificado de nacimiento que indique que era una niña cuando nació. No está claro si todas las mujeres deben mostrar sus certificados de nacimiento o solo aquellas cuyo género se cuestiona. La propuesta permite que otro estudiante demande si una escuela permite que una niña o mujer transgénero juegue en un equipo destinado a mujeres biológicas.

Los demócratas y los defensores de LGBTQ dijeron que la ley es claramente discriminatoria y será impugnada en los tribunales por inconstitucional. La ley de Florida refleja una ley de Idaho, la primera de su tipo cuando se promulgó el año pasado, que ahora está sumida en desafíos legales. Los gobernadores republicanos de Arkansas, Mississippi y Tennessee firmaron recientemente medidas similares.