Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

PASAJERA PROPINA GOLPIZA A AZAFATA QUE PIERDE DOS DIENTES EN EL VIOLENTO INCIDENTE

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Una pasajera de Southwest Airlines acusada de golpear a una azafata y hacerle perder dos dientes fue arrestada y se le prohibió volar en la aerolínea después del violento incidente captado en video.

Vyvianna Quinonez, de 28 años, ahora tiene "restricciones definitivas para volver a volar en Southwest Airlines" luego de la agresión que ocurrió durante un vuelo de Sacramento a San Diego a bordo de un avión de Southwest Airlines cuando la nave estaba a punto de aterrizar.

Vyvianna Quiñonez fue escoltada y arrestada por la policía del muelle de San Diego por cargos de agresión física y causar lesiones serias.

"La pasajera ignoró repetidamente las instrucciones estándar a bordo y se volvió verbal y físicamente abusiva al aterrizar", aseveró el portavoz de la aerolínea, Chris Mainz. Dijo que se pidió a la policía que se reuniera con el avión cuando llegara a San Diego y que la pasajera fue detenida.

La Administración Federal de Aviación dijo el lunes que las aerolíneas han reportado 2,500 incidentes de pasajeros rebeldes este año, incluidos 1,900 casos en los que los pasajeros se negaron a usar mascarillas, que son requeridas por la regla federal. La FAA proporcionó esos números cuando anunció que buscaba sanciones civiles por un total de $ 54,500 contra cinco pasajeros por comportamientos que van desde negarse a usar una máscara hasta agredir a los asistentes de vuelo.

ROBOTS REPARTEN COMIDA POR LA CIUDAD DE MIAMI

Pequeños robots que pertenecen a la compañía Reef Tecnology han cobrado notoriedad en las calles de la ciudad de Miami durante la pandemia, donde se les ve repartiendo comida en tiempo récord y en óptimas condiciones sanitarias.

Alex Melendez, gerente de Reef Technologies, explica que "cuando alguien quiere ordenar algo de nuestras cocinas pueden usar las plataformas populares como Uber Eats ... cuando ellos lo ordenan si viven en media milla de donde estamos en Brickell, pueden elegir si el robot es quien le trae la comida” o una persona.

Estos robots trabajan desde la 11 de la mañana hasta la 2 de la mañana, pueden hacer 2 órdenes por hora y mediante un control de mando el robot recibe los datos del cliente. Para transitar por la calle sin problema el robot es controlado por un GPS y tiene cámaras y sensores que pueden navegar y así evitar chocar contra la gente y si hay un semáforo saben parar.

“Normalmente la orden demora, del momento que le cliente la pone, es media hora o menos” advierte Melendez. Lo mejor de todo es que nadie toca tu comida porque solo tu tienes el código para abrirlo. Y está “insulada por dentro, se mantiene caliente o fría dependiendo de donde la ordena”.

AUMENTA TURISMO DE VACUNAS EN EL ESTADO DE FLORIDA

En Florida la demanda de vacunas parece ir en descenso de forma general, aunque no para todos los grupos poblacionales. En condados como Miami Dade el turismo de vacunas se encuentra en auge con visitantes latinoamericanos que provienen de países donde la inmunización avanza lentamente y hay una situación epidemiológica compleja.

Este fenómeno se presenta por la disponibilidad de vacunas que se ha mantenido estable en Florida, pero su demanda ha disminuido en las semanas recientes. Las promociones recorren las redes sociales. El turismo suramericano de vacunas ha despegado, sin torre de control y con destino a EEUU.

A finales de abril, el gobierno de Florida eliminó el requerimiento de residencia para adultos interesados en recibir una vacuna contra el coronavirus. El objetivo era facilitar el acceso a migrantes irregulares en el país. Por eso, ahora cualquier visitante del extranjero si tiene un pasaporte puede inmunizarse.

Pero donde parece haber problemas es en la suma de personas vacunadas, pues el estado totaliza sus estadísticas de inmunización por el número de vacunas administradas y no por la procedencia de los pacientes.

MARINA DE EEUU CONFIRMA AVISTAMIENTOS DE MISTERIOSOS OVNIS

Se espera que las agencias de inteligencia de Estados Unidos presenten en unos días ante el Congreso un informe sobre ‘los fenómenos aéreos no identificados, desatando un renovado interés y especulación acerca de cómo el gobierno ha manejado los avistamientos de misteriosos objetos voladores, y si existe una explicación sobre los mismos.

Te mostramos las imágenes que están dando la vuelta al mundo. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El reporte no clasificado, recopilado por el director de Inteligencia Nacional y el secretario de Defensa, apunta a hacer público lo que sabe el Pentágono sobre los objetos voladores no identificados (OVNIs) y la data analizada sobre dichos encuentros.

Mientras los OVNIs han sido parte de la mitología estadounidense por años, este reporte es diferente. Debates legítimos sobre avistamientos de OVNIs han ganado atención en años recientes luego que se filtraran fotos y videos de la Armada de EEUU que mostrarían misteriosos objetos volando en el espacio aéreo estadounidense.

QUE TE PASARÍA SI TIENES TU GREEN CARD VENCIDA O A PUNTO DE EXPIRAR

La tarjeta de residencia es válida por un periodo de 10 años, y si no es renovada en el momento adecuado y se vence, las consecuencias pueden ser irreparables, dependiendo si te encuentras en los Estados Unidos o fuera del país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recomienda a los titulares renovar el documento al menos seis meses antes de que expire.

El titular no pierde el estatus legal aún si la tarjeta expira, pero puede ser contraproducente en ciertos casos, por ejemplo, al momento de ser detenido por un oficial de ley y este te solicita tu documentación. También es importante al iniciar el proceso de ciudadanía por naturalización, ya que este trámite requiere que la tarjeta verde no esté vencida o que su fecha de expedición sea en menos de seis meses.

La llegada del COVID-19 ha forzado a las autoridades a modificar algunos de sus procedimientos, encuentra acá qué pasa si tu nueva tarjeta de residencia está en trámite.

Si eres residente y decides iniciar un viaje fuera de los Estados Unidos, verifica la fecha de expedición de tu tarjeta, ya que si expira durante tu estadía fuera del país y antes de salir no la renovaste, tu reingreso a los Estados Unidos no será permitido. Además, las aerolíneas no permiten volar a personas con tarjetas de residencia vencidas. También ten en cuenta que el proceso de renovación no se puede hacer fuera de los Estados Unidos.

La residencia permanente tiene una vigencia de 10 años, mientras que una residencia condicional es solo por dos años. Después de esos dos años se debe solicitar el cambio a residencia permanente. El Servicio de Inmigración emite la residencia condicional en algunas peticiones por matrimonio y por inversión.

Abre aquí para obtener las instrucciones en español sobre cómo llenar el formulario I-90.

Como residente permanente legal, en todo momento debes portar una tarjeta de residente permanente válida y vigente, o documentación equivalente. Solicitar la naturalización no cambia ese requisito.