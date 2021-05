Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

CAPTURAN UN FEMINICIDA SERIAL DE 72 AÑOS QUE DESMENBRABA A LAS VÍCTIMAS EN SU SÓTANO

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La captura de un hombre de 72 años por el asesinato de una joven mujer llevó a la captura del presunto responsable de múltiples feminicidios. Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años, habría cometido numerosos crímenes de mujeres, a quienes mataba y desmembraba en el sótano de su casa.

Al revisar el domicilio del detenido hallaron restos de Reyna González, la mujer de 34 años que desencadenó todo. La joven le habría dicho que no quería tener nada que ver con él. El hombre perdió la cabeza y atacó con un cuchillo a Reyna hasta matarla y luego la destazó con un machete. Después metió los restos en bolsas de plástico y las tiró.

A una de las mujeres la buscaban desde hace 5 años; a la otra, desde el 2019.

Los vecinos aseguran que Mendoza habitaba desde hace mas de tres décadas la propiedad. Dentro del inmueble, los investigadores descubrieron cintas de video y una libreta con los nombres de más de 20 mujeres, algunas de ellas eran buscadas, incluso desde hace años por sus familias, así como diversas herramientas de corte que el hombre utilizaba para desmembrar a sus víctimas.

Según investigadores hay restos humanos que datan de hace 20 años. En distintas habitaciones del domicilio hallaron una cantidad indeterminada de ropa y objetos femeninos, así como identificaciones oficiales que posiblemente lleven a descubrir la identidad de algunas de las posibles víctimas.

NIÑA HUYE DE INTENTO DE SECUESTRO PERO ANTES DEJA MARCAS QUE AYUDAN A CAPTURAR AL AGRESOR

Una niña de Florida de 11 años y la costumbre de ver junto a su madre el programa "Law & Order: SVU" la ayudaron a escapar de un intento de secuestro en una parada de autobús y a dejar marcas en el presunto atacante que le permitirían a la policía su identificación y captura.

La policía publicó un video de la escena que muestra un vehículo blanco conduciendo cerca y de donde sale un hombre que carga a la niña e intenta llevársela. Aunque trata de arrastrarla hacia el auto, ella se defiende y ambos caen al suelo. El hombre identificado como Jared Paul Stanga, luego huye al vehículo y se aleja a toda velocidad.

Los agentes pudieron encontrar al sospechoso solo unas horas después pues la menor había mezclado pintura azul con slime casero (plastilina gomosa) mientras esperaba el autobús, y se aseguró de poner un poco en los brazos del hombre. Ella dice que supo que debía marcarlo con la baba del slime pues suele ver con su madre el programa "Law & Order: SVU" y de allí tomó el ejemplo.

El hombre fue arrestado después de que la niña se defendiera durante el intento de secuestro, dijo Chip Simmons, alguacil del condado de Escambia, en el noroeste de Florida. Un video de seguridad ayudó a los investigadores a dar con la casa de Stanga, donde fue apresado.

CUBANO ES ASESINADO EN LA FRONTERA DE EEUU A DÍAS DE LEGALIZAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA

Desde el año 2019, el joven cubano Cristian San Martín esperaba en la frontera de EEUU por su caso de asilo político mientras residía en Nogales. Cinco días antes de la tragedia viajó a Ciudad Juárez, porque estaba a punto de cruzar a Estados Unidos. Su tío, un residente estadounidense, decidió ir México para acompañarlo y velar porque nada le pasara, pero la situación no salió como todos esperaban.

Ambos estaban sentados en un banco, frente al hotel donde se hospedaban, a pocos metros del puente fronterizo. “Y de momento, alguien de la nada llegó y disparó. Que ni lo vi, no sé qué sucedió ni por qué sucedió”, recuerda el tío de la víctima.

La hermana de Cristian responsabiliza a la ACNUR, una agencia de las naciones unidas que coordina el ingreso de los solicitantes de asilo a Estados Unidos. “La vida de mi hermano no me la van a devolver, pero alguien lo tiene que pagar, porque esto no se puede quedar así, impune”, dice Íngrid Mabel Nieves, quien vive en Texas y es la hermana del joven asesinado a balazos en Ciudad Juárez, a muy pocos metros de la frontera.

Dice que, en varias ocasiones, les comunicó que su hermano corría peligro en la frontera. Una representante en México de la agencia para refugiados reconoce que Cristian ya debía estar en Estados Unidos, pero que hubo confusión con su A number y luego no pudieron comunicarse con él había. En estos momentos hay una investigación activa, mientras la familia en Cuba solicita ayuda para el traslado del cuerpo a la isla.

LO ACUSAN DE MATAR, DESCUARTIZAR Y COMER LOS RESTOS DE SU MADRE

El hombre acusado de matar a su madre en 2019, descuartizar el cadáver y comerse sus restos tendría que indemnizar con unos $80,000 a su hermano y podría enfrentar hasta 15 años de prisión según pide la Fiscalía por ser el presunto autor de los delitos de homicidio con agravante de parentesco y profanación de cadáver.

El joven de 28 años vivía con su progenitora en un domicilio de Madrid, y tras un enfrentamiento verbal le sujetó el cuello con el propósito de acabar con su vida, le presionó fuertemente con sus manos hasta estrangularla y causarle la muerte por asfixia.

La policía pide ayuda para identificar a los delincuentes que quedaron captados en cámara.

A continuación el hombre trasladó el cadáver hasta el dormitorio de la vivienda y lo colocó sobre la cama y "con el propósito de ir haciendo desaparecer su cuerpo", procedió a descuartizarlo empleando una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina que tenía en la casa.

Una vez trozado el cuerpo, el acusado se fue alimentando durante unos quince días de restos del cadáver, "guardando algunos en varios recipientes de plástico por la vivienda y en el interior de la nevera y arrojando otros a la basura dentro de bolsas de plástico". Antes de ser apresado varios de los agentes que llegaron al domicilio relataron la crudeza de la escena.