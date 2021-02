Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

BIDEN PROMETE QUE NO CEDERA HASTA CONSEGUIR AYUDA POR 1400

Joe Biden aseguró que el nuevo plan de estímulo económico avanzaría a pesar de no contar con el apoyo de los republicanos, y prometió que los pagos directos no bajarán de $1,400 dólares, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de aprobar su plan de ayuda lo antes posible.

El plan de unos $1.9 billones incluiría fondos para el seguro federal por desempleo, préstamos a pequeñas empresas y unos $160,000 millones para acelerar el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19, una prestación semanal por desempleo de $400, y $350,000 millones para ayudar a los gobiernos estatales y municipales a afrontar los efectos de la pandemia.

“No voy a recortar ese cheque, punto”, dijo el presidente Joe Biden sobre la propuesta de un nuevo pago directo de $1,400.

Asimismo, incluye un aumento del salario mínimo a $15 la hora para todo el país, y más fondos para el cuidado infantil, la financiación de las escuelas y la distribución de las vacunas.

Ahora el proyecto de ley debe ser desarrollado y redactado en detalle por varios comités del Congreso. Los demócratas han expresado su intención de lograr la aprobación final antes de marzo, fecha en que expiran los beneficios de desempleo aprobados hasta ahora.

EL FUNDADOR DE AMAZON DEJA DE SER CEO DE LA COMPANIA

El fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, dijo que abandonará el cargo de CEO en la compañía. El hombre más rico del mundo según Forbes, se convertirá en presidente ejecutivo de la firma y cederá el primer puesto a Andy Jassy, de su máxima confianza y quien dirige el segmento de negocio más rentable de la firma, la plataforma de computación en nube Amazon Web Services (AWS).

Bezos seguirá teniendo influencia en la toma de decisiones de la compañía, pero no estará tan presente en el día a día y tendrá más tiempo para centrarse en iniciativas tanto filantrópicas como de gestión de sus otras empresas como Blue Origin y el diario The Washington Post.

El magnate ahora presidirá la junta directiva de la compañía.

Jassy, que entró a trabajar en Amazon en 1997 -sólo tres años después de la fundación de la empresa- dirige AWS, líder destacada en la industria de la computación en nube por delante de competidores como Microsoft y Google.

La compañía hizo coincidir el anuncio del cambio de consejero delegado con la presentación de resultados correspondientes al 2020, donde obtuvo ganancias netas de $21,331 millones, casi el doble de lo logrado en 2019, gracias al gran impulso de las compras por internet a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

LO MAS LLAMATIVO DE LAS NOMINACIONES A LOS GOLDEN GLOBE

"Mank", con seis candidaturas, y "The Trial of the Chicago 7", con cinco menciones lideran las nominaciones de la 78 edición de los Globos de Oro, destacan a la cabeza "Nomadland", "Promising Young Woman" y "The Father", con cuatro candidaturas.

Para representación de los hispanos llega la cinta guatemalteca ''La llorona'', de Jayro Bustamante, que se mide en el apartado de mejor película extranjera. Anya-Taylor Joy comomejor actriz de comedia o musical por "Emma" y Lin-Manuel Miranda como mejor actor de comedia o musical por "Hamilton", son otros de los latinos que se cuelan entre los nominados.

Un largometraje de Guatemala fue nominado a la Mejor Película Extranjera.

La plataforma de "streaming" Netflix arrasó en las nominaciones de los Globos de Oro al lograr 22 candidaturas en total y situarse a gran distancia de Amazon Studios que tiene 7 menciones.

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará el 28 de febrero con una ceremonia en gran medida virtual debido a la crisis del coronavirus.

NEVADAS DE PELICULA EN EL NORTE DEL PAIS

El noreste de Estados Unidos vivió una tormenta de nieve de varios días que cerró el transporte público, canceló vuelos, cerró los sitios de vacunación contra el coronavirus y dejó un saldo fatal de varios fallecidos.

Los trabajadores de la salud de Oregon que se quedaron atascados en una tormenta de nieve al regresar de un evento de vacunación COVID-19 fueron de automóvil en automóvil inyectando a los conductores varados antes de que expiraran varias de las dosis.

Maine, Connecticut, Pensilvania, Maryland, Washington, Boston y Nueva York vivieron intensas nevadas con reportes de hasta 30 pulgadas en el norte de Nueva Jersey donde se declaró estado de emergencia y Massachusetts reportó más de 45 centímetros de nieve.

Hay malas condiciones por la tormenta invernal que está azotando nuestra región y las autoridades dicen que podría ser muy peligroso.

En algunas zonas de California se reportó aviso de avalancha por la posibilidad de desplome de nieves desde las montañas.