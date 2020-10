Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

TRUMP Y PENCE HACEN CAMPANA EN MIAMI SIGUIENDO LOS PASOS DEL DEMOCRATA BIDEN

El presidente Donald Trump asistió a un foro público organizado por NBC News, en el mismo lugar donde días antes el exvicepresidente Joe Biden ofreciera similar evento en el Pérez Art Museum de Miami.

Trump dijo que a él lo sometían frecuentemente a pruebas, y que sólo se sintió mal días después del debate, pero no aclaró la fecha de su primer positivo. La anfitriona Savannah Guthrie confrontó al mandatario quien aseguró que no sabe de QAnon, y dijo que ha condenado a la supremacía blanca pero se quejó de que a Biden no le piden que condene a "antifa como grupo extremista de izquierda". Y finalmente dijo que honraría los resultados de una elección justa, aunque resaltó que había muchos informes de problemas con las boletas por correo.

El vicepresidente Mike Pence estaba el mismo día en la ciudad de Miami, visitando iglesias y parques significativos para la comunidad de exiliados cubanos y venezolanos residentes en el sur de Florida.

ESCENA DE PELICULA: GRABABAN UN VIDEO MUSICAL EN UN BOTE QUE TERMINO EN LLAMAS CON LAS PERSONAS SALTANDO AL MAR

Uno de los pasajeros de la embarcación que explotó en Fort Lauderdale con 21 personas a bordo relata los momentos de pánico que vivió y los detalles sobre la caótica escena donde 13 personas resultaron gravemente heridas con quemaduras de diversos grados.

El capitán de la embarcación también habría intentado huir del lugar pero ahora es parte de la investigación que intenta esclarecer lo sucedido con la embarcación que se prendió en llamas aunque desde el inicio el barco había experimentado fallos mecánicos, no habían salvavidas y los encargados no se lo habían notificado a los demás pasajeros.

ARRESTAN EN EEUU A EXSECRETARIO DE DEFENSA DE MEXICO CON ACUSACIONES DE TRABAJAR PARA UN CARTEL DE DROGA

La fiscalía de Brooklyn acusó al exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, de 72 años, de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva. De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

Cienfuegos, exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestado por agentes de la DEA en Los Ángeles, California. El gobierno federal de EEUU lo acusa de al menos cinco cargos relacionados al narcotráfico, incluyendo aceptar sobornos del cártel de los Beltrán Leyva para usar sus fuerzas militares contra los enemigos del grupo narco que reina en Nayarit and Sinaloa.

El general Salvador Cienfuegos Cepedas fue detenido por petición de la DEA cuando llegó desde México a Los Ángeles acompañado de su familia.

Militar desde el año 1964, Cienfuegos se desempeñó como titular de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, entre 2012 y 2018. Antes ocupó el cargo de oficial mayor de esa secretaría durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón de 2006 a 2012.

TOQUE DE QUEDA SUSPENDIDO EN MIAMI TRAS DECISION DE UNA JUEZA

Un club de strip-tease del sur de Florida operará más allá del toque de queda en el condado de Miami-Dade luego de que una jueza de circuito del condado le permitiera desafiar las órdenes de emergencia que impedían estar abierto luego de la medianoche.

La jueza Beatrice Butchko dictó la decisión que le permite a la empresa Tootsie's operar después de la medianoche, tras dictaminar que el toque de queda era ilegal ya que entraba en conflicto con las recientes órdenes de emergencia del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que el condado apelaría el fallo de Butchko, mientras que el condado sigue aplicando las reglas sobre máscaras faciales y distanciamiento social. Pero el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que la ciudad ya no haría cumplir el toque de queda después del fallo.