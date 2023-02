Sesión especial en el congreso estatal discute seguridad electoral

Durante una sesión especial en Tallahassee se discute como hacer las elecciones aún más seguras en la Florida, mientras que un cambio aprobado el año pasado ya afecta a decenas de miles de votantes en Miami Dade que quizás no lo sepan.

El año pasado el Departamento de Eleciones de Miami Dade cumplió con 438 mil solicitudes de boletas por correo. Todas expiraron el final del año pasado para cumplir con las leyes nuevas de la Florida. Y este año han recibido 41 mil solicitudes nuevas, así que si desea votar por correo debe pedir su boleta.

Es otra prioridad para la sesión especial de la legislatura estatal. Más seguridad para las elecciones.

“Miramos que más podemos hacer para aumentar la seguridad en las elecciones y asegurar que tenemos un sistema trasparente y accesible en que las personas pueden confiar”, afirmó el gobernador el año pasado, al firmar el proyecto de ley aprobado por la legislatura para formar la Oficina Contra los Delitos Electorales dedicada a investigar casos de fraude electoral.

La propuesta que debaten ahora le daría más poder a esta oficina estatal

Mike Hernandez analista político dice: “Para entregarle más autoridad al procurador que se va a dedicar a estos crímenes, para tener casos y cargos en contra de estos individuos, no importa en cuál parte del Estado resides”.

Algunos de los primeros 20 casos presentados por esta oficina el año pasado contra personas que no eran elegibles para votar, fueron desestimados, porque la corte determinó que ellos no lo sabían.

“Hay un proceso que el depto. de elecciones a nivel estatal en Tallahasee, tiene que revisar, investigar los votantes alrededor de todo el estado. Lo que estamos viendo es que no estaba claro en aquel entonces ese proceso y no se había determinado que había 20 residentes que se registraron para votar que no sabían que la aplicación no era legal”, dice Hernández.

Durante esta sesión se espera que enmienden la ley para que sea más difícil desestimar un caso.

Y ya entró en vigor otro aspecto de la reforma electoral del año pasado: su petición por una boleta por correo expiro

Roberto Rodriguez del Departamento de Elecciones, dice: “todas las boletas por correo expiraron el 31 de diciembre del 20222”

Si desea votar por correo la ley estatal indica que debe solicitar su boleta 10 días antes de la próxima elección en la que va a participar.

El departamento de elecciones está notificando a los votantes de los distritos que tienen elecciones próximamente.

Para pedir su boleta por correo debe visitar a página web Iamelectionready.org o llamar al 305-439-VOTE.