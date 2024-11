Servicio del Tri-Rail reporta retrasos mientras investigan una muerte en la vía del tren en Pompano Beach

El servicio de trenes Tri-Rail experimenta retrasos este viernes por la mañana mientras las autoridades investigan una muerte en las vías en Pompano Beach, según la policía.

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) dijo que su departamento y el Cuerpo de Bomberos de Pompano Beach respondieron a reportes de un peatón atropellado por el tren cerca de la avenida 12 y la calle 3 suroeste (SW) poco antes de las 5 a.m.

La persona fue declarada muerta en el lugar, pero "las circunstancias que rodearon el accidente siguen bajo investigación", dijo BSO.

"Se estableció un puente de autobuses entre las estaciones de Cypress Creek y Pompano Beach, ya que los trenes no pueden viajar por el área", publicó la cuenta de X del Tri-Rail.

