Serán multados conductores que excedan la velocidad en zonas escolares de Miami-Dade

Si vives en Miami-Dade es probable que pronto vea un sistema fotográfico en las zonas escolares. El condado acaba de lanzar una nueva iniciativa para penalizar aquellos que manejen a una velocidad extrema por las escuelas públicas.

“Esta es solo una de las 206 zonas escolares a lo largo del condado de Miami-Dade que han implementado este nuevo sistema fotográfico de redspeed para intentar reducir el número de accidentes que suceden cerca de niños”

Los cruceros peatonales cerca de E.W.F Stirrup Elementary y Ruben Dario Middle School están situados en una vías de doble sentido donde siempre hay tráfico.

“Si vas a pasar de la línea del lado de allá hacia el lado de acá para agarrar la fila, no te dejan ni cruzar, es increíble”, remarca Abiam García, quien dice que los conductores siempre aceleran por la calle West Flagler y la 97, una zona residencial de Miami con varias escuelas cercanas.

“Casi me choco cuando venía a cruzarme de una línea a la otra. La señora no me respetó y yo me puse molesta porque yo traía a mis dos niños, mis dos nietecitos y ella iba con dos niños en la parte atrás del auto”, cuenta García.

Pero ahora los padres podrán quedarse un poco más tranquilos ya que las primeras cámaras de esta una nueva iniciativa entraron en vigor este lunes. Los conductores deben saber que permanecerán activas durante el día escolar, aunque los horarios exactos varían de acuerdo a la escuela.

Aquellos conductores que vayan 10 millas por hora o más por encima del límite de velocidad recibirán advertencias, pero después de 30 días, los infractores recibirán una multa de 100 dólares.

Y si recibe una multa por infracción, no afectará sus privilegios de conducir ni seguro.