Senador estatal Manny Díaz se defiende de acusaciones, y dice que tomará acción legal

La antigua estudiante del senador estatal dice que comenta sobre su experiencia como su estudiante, mientras que Manny Diaz junior afirma que se trata de un ataque político en este ambiente tan tenso que estamos viviendo.

La polémica comenzó por un comentario que una ex estudiante del senador estatal de la Florida hizo por Twitter.

“La acusación es su comportamiento verbal”, dice Jenny Lee Molina.

Jenny Lee Molina se graduó de la escuela Hialeah Miami Lakes en el Año 2000. Manny Díaz junior fue maestro de ese centro hasta 1998 y después pasó a ser administrador.

“Hacía comentarios de doble sentido refiriéndose a mi cuerpo, sobre mi persona, cuanto estaba sola no me sentía cómoda aunque nunca fui acosada físicamente”, dijo Molina.

Molina llevó sus acusaciones a las ondas radiales y el abogado del Senador estatal le envió una carta a la emisora exigiendo que se retractaran, en la que dice: “Para ser muy claro el senador Diaz niega total e inequívocamente estas afirmaciones difamatorias difundidas”.

Esta noche nos dice porque decidió responder.

“Esto no es por mí, ni por la política, es por mi familia y por mis niñas”.

Y se pregunta por qué Jenny Molina hace estos comentarios ahora y no antes.

“Yo fui candidato para la junta escolar para esta área en el 2010, fui candidato para representante estatal en e; 12, 14, 16, y el 18 mi récord con la junta escolar nunca he tenido una queja he tenido un récord ejemplar como maestro”, dice.

Algo que confirmó el sistema escolar por medio de un comunicado.

Molina trabaja en marketing y recientemente trabajo en campañas demócratas. El senador señala que en 2013, ella comentó en un blog “que yo era el mejor maestro, que gracias, que voy a ver un gran líder en nuestra comunidad”.

Afirma que era un maestro joven que intentaba conectar con los estudiantes.

“Yo tengo estudiantes que me dicen si no fuera por ti no me hubiera graduado. Cuando eres el maestro y estudiante hay que conectar. Pero en ningún momento decir cosas inapropiadas, decir nada de esa índole, estamos hablando de cosas verbales que nunca sucedieron”.

Molina dice: “Lo que yo estoy diciendo es mi experiencia persona y la experiencia de otros estudiantes que también vivieron esa experiencia, él ahora quiere protegerse”.

El senador estatal Manny Diaz junior dice que se mantiene firme en tomar acción legal si los alegatos continúan.