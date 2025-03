Senado de Florida aprueba eliminar ley que atrasaba la hora de entrada a clases

Los legisladores de Florida aprobaron en 2023 una ley destinada a comenzar las clases de secundaria más tarde en la mañana, señalando investigaciones que muestran que los adolescentes no duermen lo suficiente.

Pero dos años después, con la fecha límite de 2026 que se avecina para que los distritos escolares cumplan, el Senado de Florida aprobó el jueves por unanimidad un proyecto de ley que desharía la ley y dejaría en manos de los funcionarios locales decidir cuándo comienzan las escuelas.

La medida se produjo después de una protesta de muchos distritos escolares, que dijeron que están luchando para cumplir con la fecha límite debido a problemas como la necesidad de comprar más autobuses y contratar conductores de autobuses difíciles de encontrar.

Además, los distritos dijeron que comenzar la escuela más tarde podría afectar las actividades extracurriculares de los estudiantes y el cuidado infantil de las familias.

La senadora Jennifer Bradley, republicana de Fleming Island que patrocinó el proyecto de ley del jueves (SB 296), dijo que la "ley muy bien intencionada buscaba garantizar que nuestros estudiantes descansaran". Pero señaló la retroalimentación de los distritos escolares al tratar de llevar a cabo la ley.

"Este mandato presentaría desafíos increíbles, financieros y de otro tipo", dijo Bradley.

El senador Danny Burgess, un republicano de Zephyrhills que patrocinó la ley de 2023 y apoyó el proyecto de ley de Bradley, dijo que los legisladores podrían estar "entrando en un campo minado" si no se deshacen de los requisitos.

Según la ley, las escuelas secundarias no podían comenzar antes de las 8:30 a.m. y las escuelas intermedias no podían comenzar antes de las 8 a.m. Si bien la ley se refería a las escuelas intermedias, se refería principalmente a las escuelas secundarias.

Citando información de la Oficina de Análisis de Políticas de Programas y Responsabilidad Gubernamental de la Legislatura, un análisis del Senado dijo que la hora promedio de inicio para las escuelas secundarias de Florida es a las 7:45 a.m. Dijo que el 46 por ciento de las escuelas secundarias comienzan antes de las 7:30 a.m., y el 19 por ciento comienza entre las 7:30 a.m. y las 8:00 a.m.

Dijo que la hora promedio de inicio para las escuelas intermedias es a las 9:03 a.m., y el 8 por ciento comienza antes de las 8 a.m.

El proyecto de ley de Bradley permitiría a los distritos evitar los requisitos si presentan informes al Departamento de Educación de Florida que incluyan información sobre temas como los horarios de inicio de las escuelas y las estrategias que se consideran para tener horarios de inicio más tardíos para las escuelas intermedias y secundarias.

Un proyecto de ley similar de la Cámara de Representantes (HB 261) fue aprobado el miércoles por el Comité de Educación y Empleo y está en condiciones de pasar al pleno de la Cámara de Representantes.

La senadora Tina Polsky, demócrata de Boca Ratón, calificó el proyecto de ley de Bradley como un "gran paso" y que los distritos escolares deberían poder decidir qué es lo mejor para sus estudiantes.

"Es mucho para la Legislatura admitir que tal vez cometimos un error", dijo Polsky.