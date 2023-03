Segunda día de sesión legislativa en medio de polémica sobre proyecto de ley sobre inmigración

Los legisladores que presentan la propuesta, la describen como el proyecto de ley más grande y fuerte contra la inmigración ilegal, jamás presentado por un estado. Esperan que otros estados sigan los pasos de la Florida y dicen que esto presione al gobierno federal a resolver la crisis de inmigración.

Pero en este proceso algunas personas pudieran resultar muy impactaras como los “Dreamers” que pudieran perder un beneficio que recibieron hace unos 8 años.

Ya presentaron un proyecto de ley aquí en la Cámara de Representantes y otro en el Senado y nos dicen que los cambios sobre la matrícula estatal de los dreamers ser parte de otra propuesta en esta misma sesión.

El patrocinador del proyecto de ley sobre la inmigración el senador Blaise Ingoglia, dice: “Yo creo que debemos quitarle la matricula estatal a los inmigrantes ilegales. Eso debe ser reservado para personas que son residentes legales del estado de la Florida”.

Algunos representantes republicanos no están de acuerdo, como el nuevo presidente del Partido Republicano de Miami-Dade, Alex Rizzo quien dice: “Estos son niños jóvenes que quieren esmerarse que quieren seguir esas carrera entonces como le vamos a decir, no no pueden”.

Los proyectos de ley ya presentados exigen entre otras cosas el uso de E-Verify para confirmar el estatus legal de los trabajadores y aumenta las penalidades a negocios que contratan inmigrantes indocumentados

Otras medidas prohíben que se les otorgue documentos de identificación a inmigrantes sin estatus legal.

Y requerir que los hospitales obtengan el estatus migratorio de los pacientes para documentar los fondos que el estado emplea en la atención de los inmigrantes indocumentados.

El patrocinador del proyecto afirmó que la propuesta dice que no pueden compartir información personal del paciente. Lo que quieren saber es cuantos indocumentados llegan a la sala de emergencia, cuantos se niegan a responder para analizar cuanto se están gastando. Para luego nos dijo crear mejores leyes.