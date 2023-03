Seguidores de Trump se reúnen en Mar-a-Lago para manifestarle su apoyo

PALM BEACH.- Seguidores del expresidente Donald Trump se han ido acercando este martes a las inmediaciones de Mar-a-Lago, su residencia principal en la isla de Palm Beach, en el sur de Florida para manifestarle su apoyo frente a la investigación que se le sigue en el caso de supuestos pagos secretos hechos a la actriz porno Stormy Daniels.

Con pancartas y banderas se han apostado al borde de la calle que conduce a su residencia. Telemundo 51 conversó con algunos de los manifestantes.

Derek Arnold dijo que estaba en el lugar para apoyar a su "comandante en jefe". "Yo estoy aquí apoyando a todas las naciones y todas sus generaciones, así de simple", dijo.

"En mi opinión es nuestro comandante en jefe porque sé lo que pasa tras bastidores en esta administración”, agregó.

Esta manifestación en apoyo al ex presidente Trump se da luego que el propio ex mandatario indicara en sus redes sociales que esta semana iba a ser arrestado y le pidió a sus seguidores que salieran a protestar.

Trump pidió este martes a sus "74 millones de votantes" que firmen una carta en contra de las "amenazas de posible detención" que, según dice, pesan sobre él y muestren que está "unidos en la defensa pacífica" del movimiento que lo llevó a la Casa Blanca en 2017.

En una serie de mensajes enviados a sus seguidores, Trump, que el pasado fin de semana advirtió que iba a ser detenido este martes por la investigación acerca de los pagos presuntamente hechos en 2016 a la actriz porno a cambio de su silencio y llamó a sus seguidores a protestar, subrayó que "la izquierda y el Estado profundo'" le "odian".

"Con el destino mismo de nuestra República en juego, nunca ha habido un momento más importante para mostrarles a estas fuerzas sombrías que todos los 74 millones de votantes de Trump están unidos para defender pacíficamente nuestro movimiento", dice el mensaje anunciando la campaña de recogida de firmas.

Trump, que está en campaña como candidato a la nominación presidencial republicana en 2024, enfrenta varios problemas judiciales, entre los cuales está la investigación de la Fiscalía de Manhattan por supuestos pagos a Stormy Daniels para, presuntamente, comprar su silencio sobre una relación sexual que mantuvieron.

Un gran jurado debe decidir si procesa o no al expresidente, mientras, según ha trascendido en distintos medios, las fuerzas de seguridad están alerta ante posibles manifestaciones de los seguidores de Trump, como las ocurrids el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio en mente.

El exmandatario, del que se cree que está este martes en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, donde el lunes también se manifestaron pacíficamente algunos de sus seguidores, afirma ser víctima de una "caza de brujas".

"Si las filtraciones de los medios son correctas, esta podría ser la última vez que les escribo antes de que se presente una posible acusación", dijo Trump en uno de los mensajes de este martes.

No se ha anunciado públicamente ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso, incluida cualquier posible votación sobre si acusar o no al ex presidente.