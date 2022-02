Se suman más víctimas de presunto fraude electoral

José Culumbié , una víctima de presunto fraude electoral, dice: “me llamó la atención porque cuando tú estabas entrevistando al señor ese, el dijo: no, yo soy demócrata desde hace no sé cuántos años, porque el lleva años aquí cantidad”.

Se refiere a la denuncia que hicieron a través de Telemundo 51, residentes de un complejo de viviendas públicas en la Pequeña Habana.

Ellos aseguran que varias personas llegaron en noviembre al edificio con la premisa de actualizar sus tarjetas electorales. Sin embargo, los cambiaron de afiliación política.

Lázara Ayala, dice: “a mí ni me avisaron, ni me informaron. Ni me lo notificaron. Ni nada. Me cambiaron porque si, y más nada.

“Yo no me hubiera dado cuenta. Yo cuando veo eso es que le digo a mi esposa. Voy a revisar, y cuando miro: ¿pero y esto que cosa es?”, dice Culumbié.

Desde el 2016, estaba registrado como demócrata, tal y como lo comprobamos en su tarjeta.

“Y aquí ésta es la que me llega y dice que yo soy del partido republicano”.

Con su esposa, Catalina Verdecia, sucedió lo mismo: “nunca nos consultaron si queríamos permanecer en el partido o no, simplemente, los datos”.

Al terminar la entrevista, en los exteriores del edificio donde vive el matrimonio, en Hialeah, nos encontramos con Avelino Ferreiro. También le pasó lo mismo

“Eso se llame fraude, y fraude con un viejo es como el abuso que hacen con un niño”.

Desde septiembre, denuncias similares han llegado al departamento de elecciones del condado. Recientemente, la alcaldesa de Miami Dade le envió esta carta a la oficina de la fiscal estatal, exigiendo una investigación. Katherine Fernández Rundle respondió que esta al tanto y que desde hace varias semanas hay una investigación activa.

En una declaración enviada al Nuevo Herald, la directora ejecutiva del Partido Republicano en la Florida dijo que el registro de votantes se hace de acuerdo a las leyes y normas aplicables, y que su programa ha sido exitoso. Además, están dispuestos a revisar cualquier registro de personas inconformes con la inscripción.