Se presenta en corte padre que habría secuestrado a su hijo autista y llevado a Canadá con su abuela

Este martes compareció en corte el padre de Jorge “Jojo” Morales quien fue acusado de secuestrar a su niño autista de seis años en Miami y llevarlo escondido a Canadá. Ahora ese hombre pide que la corte lo libere y que le desestimen su cargo de secuestro.

Por varios meses – la policía del país entero buscó a Jojo Morales – un niño de seis años que supuestamente fue secuestrado por su padre y abuela, mientras la madre Yanet Concepción esperaba su llegada ansiosamente en Miami.

Jorge "Jojo" Morales, de 6 años, ha sido recuperado en Canadá tras haber sido secuestrado por su padre, según un comunicado de prensa de la policía de Miami-Dade.

“Hubieron cartas que había un intención de no regresar más, una intención que nadie pueda ver el niño más nunca”, revaló la madre del pequeño.

El niño fue encontrado en un Walmart en Canadá, ahora a sus ocho años, Jojo está tratando de tener una niñez feliz a pesar de este gran trauma.

“El se puso en el Internet y lo único que pudo entender me miró y me dijo: ‘mi papá es una mala persona’ pero así. Y yo le dije que en el mundo las personas cometíamos errores. Todos cometemos errores y que pagamos por los errores y después que pagamos por los errores le pedimos perdón a Dios y todos somos hijos de Dios y merecemos el perdón de Dios”, relata Concepción de un incidente que vivió con su hijo.

El padre de Jojo – cuyo nombre también es Jorge Morales - sigue en la cárcel. Y hoy en corte pidió que un juez le desestimara el cargo de secuestro.

Tras poco más de dos meses de haber sido secuestrado por su padre, según las autoridades, Jorge Morales, de seis años, llegó a Miami y se abrazó con su madre.

Jay White, abogado defensor del padre, aseguró que acababa de hablar con él. “Está angustiado, cometió un error, pero ama a su hijo. Se llevó a su hijo por las razones equivocadas, pero en su mente estaba tratando de ayudarlo”.

“Mi cliente tenía el derecho de llevarse a su hijo pero no lo regresó”, dijo White, quien refirió que lo sucedido no fue un secuestro y esperaba que su cliente fuera liberado -pero luego de escuchar argumentos- el juez le negó su pedido.

Morales ahora espera que la fiscalía le ofrezca un acuerdo como a su madre Lilliam Morales, a quien le quitaron el cargo de secuestro y ahora vive libre con 10 años en libertad condicional.

Lilliam Morales, de 70 años, compareció en la corte en Miami-Dade, donde fue sentenciada a 10 años de libertad condicional.

Lilliam Morales, la abuela de Jojo, dijo: “quiero decir que dios hizo justicia”. Pero la madre de Jojo solo quiere que su ex se mantenga alejado.

“No soy una persona vengativa o estoy pidiendo que le den el máximo por venganza. Solo pienso que hasta que mi hijo sea mayor de edad y que ya yo no sea la que tengo que protegerlo, no me sentiría bien ni segura ni segura por él es triste con esa persona afuera”, considera la mamá de Jojo.

El abogado de White dice que si la fiscalía no le hace una buena oferta, su cliente irá a juicio. Ahí un jurado tendrá la última palabra en decidir si esto fue un secuestro. Morales puede ser sentenciado a cadena perpetua si es hallado culpable.