Se presenta en corte hombre acusado de robar aves exóticas

Este lunes compareció en corte el hombre acusado de robar varios pájaros exóticos en el condado Miami-Dade, mientras algunos de los dueños ya se han podido reencontrar con sus queridas mascotas.

Lázaro Mantilla, de 45 años, enfrenta 10 cargos por robo en mayor cuantía, luego de que supuestamente robara varias aves exóticas en las últimas semanas en distintos hogares del sur del condado Miami-Dade.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

A Eduardo Muñoz, le robaron dos aves de su casa, el precisa que Mantilla “es la misma persona que robó en Galloway Farm Nursery, le robó a Luis Gómez, un muchacho que vive aquí en Kendall. También otras personas que no conozco los nombres y parece que fue cometiendo errores y así la policía logró llegar a él".

Esta fue una de las familias afectadas, que ahora pudieron reencontrarse con Pepe, que demostró su felicidad con su peculiar baile, cuenta Natasha, la dueña de las aves robadas. “Enseguida que él nos vio se puso contento, bailó en cuanto llegó a la casa. Él se sintió cómo que: 'wow'”.

Dario Guerra, otro de los dueños al que se le robaron su mascota, no tuvo la misma suerte. Este barbero preciso que su ave "era un african gray, se llamaba Charlie y llevaba 5 años. Lo cogí cuando era un pichón, esto ha sido muy fuerte para la familia".

Según el reporte policial, tras el arresto las autoridades lograron recuperar muchas de las aves robadas, cuyo valor oscila entre los 3 y 5 mil dólares.

“Recuperaron 14 (aves) hay otras que no han podido recuperar, parece que ya las vendieron o las movieron, no tengo detalles. Los tenían metidos en unas cajas plásticas de Publix porque ahí parece que los transportan a otro lugar que no se si es a otro estado o fuera del país o que es lo que hacen”, comenta Eduardo Muñoz.

Tanto para la familia de Dario Guerra como las otras afectadas por la pérdida de sus preciadas mascotas, lo único que anhelan es recuperar a sus aves.

El acusado continúa tras las rejas y enfrenta una fianza de 63,500 dólares. Cualquier información que tenga sobre el paradero de algunas de estas aves llame a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade mediante el 305-450-7115.