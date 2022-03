Se presenta en corte hombre acusado de asesinar a su esposa y ocultar el cadáver en el patio de la casa

Roberto Colon está enfrentando el cargo de homicidio en primer grado luego de que en marzo del año pasado la policía de Boynton Beach encontró los restos de Mary Stella Gomez Mullet, enterrados en el patio trasero de su casa cuando ya habían pasado varias semanas después de que fuera reportada como desaparecida.

El juicio contra Roberto Colon, de 67 años de edad, ha comenzado en el condado Palm Beach, donde se le acusa de haber asesinado a su esposa Mary Stella Gómez Mullet y haber escondido sus restos en el patio trasero de su casa ubicada en Boynton Beach.

Según las autoridades no se supo de Gómez Mullet a partir del 18 de febrero del 2021 tras una llamada de una amiga. Margarita Arango recuerda “yo me quedé ahí como escuchando y cuando me dijo Marvin, Roberto, Roberto!" y fue esa su última llamada con la víctima.

"Yo sentí como si la hubiera tumbado, le hubiese quitado el teléfono, como si la hubiera empujado, algo pasó en ese momento”, precisa Margarita Arango.

Según el reporte policial, Colon había contratado a Mullet para que cuidase a su madre quien aseguró sufría de demencia. El acusado le dijo a la policía que a cambio de eso, se casó con la mujer para que pudiera adquirir la ciudadanía.

Cuando entrevistaron al sospechoso él les indicó que tras una discusión, la despidió de su trabajo y al volver a la casa ella ya no estaba. Tras una exhaustiva investigación las autoridades encontraron sangre en la casa de Colón la cual dijo era de él ya que se había cortado y de su perro.

Cuando la policía volvió a la casa a investigar, este les gritó de forma desafiante “encuentren el cuerpo, encuentren el cuerpo!”.

Las autoridades encontraron enterrado en el patio trasero partes del cuerpo, en donde un análisis de huellas digitales coincidió con la identidad de la víctima.

Abogados representando a Colón alegaron en corte que este mató a su esposa en defensa propia. El juicio de este caso continúa esta semana.