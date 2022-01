Se mantienen las largas filas en centros de pruebas de COVID-19 en el sur de Florida

La frustración se apodera de muchos residentes del sur de la Florida en busca de exámenes para detectar el COVID 19. Con la creciente ola de contagios por Ómicron y abrumados por las extensas filas de autos en centros de pruebas, algunos acuden a pequeñas unidades móviles.

En el Tropical Park se repite el mismo panorama de la última semana del año. Una extensa fila de autos a lo largo de la calle 40 solo para entrar al centro. Una espera aproximadamente de dos horas para ser atendidos.

Mariela López, quien se realizó una prueba de COVID y aún no tiene los resultados, conversó con Telemundo 51. “En el Amelia Park tienes que estar muchísimas horas para hacértelo. Nosotros vamos a lugares que los están haciendo en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo Miami Spring, aquí en la 54 y Hialeah Drive, al lado del Dollar Tree, ese fue el último que nos hicimos ya hace una semana.”

Mariela y su familia optaron por un centro habilitado hace una semana en la esquina de su casa, en el estacionamiento de un Dollar Tree ubicado en la avenida 8 del noreste de Hialeah. Tras siete días de espera, aún esperan por los resultados del PCR. “El rapid test nos lo dan al minuto, pero el PCR no nos llega", dice.

Ya el domingo el sitio no estaba funcionando. “Entonces no sabemos en realidad si estamos infectados o no estamos infectados. Y esto es algo que no solo a mi familia sino a muchas personas les está pasando.”

En busca de soluciones intentamos comunicarnos con el laboratorio, supuestamente de una clínica con sede en Chicago que ha administrado miles de pruebas de coronavirus en el país, pero hasta el momento no recibimos respuesta, por lo que esta familia tal vez tenga que esperar largas horas en los centros habilitados por el condado como es el caso del Tropical Park.

Dos horas es el tiempo promedio de espera en el Tropical Park en Miami-Dade, que permanece abierto las 24 horas del día.

“La persona así esté positiva pero ya cumplió cinco días de aislamiento y no tiene fiebre, puede regresar a trabajar con la mascarilla (y el distanciamiento social)", señala la epidemióloga Dadila Garcés.

Las autoridades recomiendan verificar siempre el centro donde se va a realizar el examen de COVID-19. Usted puede ingresar a la página oficial de los condados Miami-Dade y Broward donde encontrará toda la información.