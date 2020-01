Se mantendrá el mural de La Placita

Joe Carollo presentó una moción que decide que el mural del restaurante La placita no cumple con el reglamento, pero que otro restaurante en el área (organic Bites) también tiene un mural que no cumple con los requisitos, y que La Placita podrá conservar su mural hasta que el otro restaurante quite su mural.

El otro restaurante había alcanzado previamente un trato para mantener su mural, algo que argumentaron los dueños de La placita como precedente para que ellos pudieran mantener su mural.

Así que básicamente cuando Organic Bites quiten su mural, La placita tendrá que quitar el suyo.