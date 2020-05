Con más regulaciones que de costumbre transcurrirá este Memorial Day en Miami Beach, hay una razón muy simple para tanta tranquilidad, hay menos personas en botes y mejor control de la policía, pues este año el principal trabajo se centra en mantener el distanciamiento social.

Con playas y hoteles cerrados, negocios minoristas funcionando a medias y la pandemia de coronavirus al acecho, se espera un Memorial Day diferente en Miami Beach.

“Es que ya estamos cansados de estar encerrados, el día está espectacular, mañana lloverá un poco así que es perfecto”, dijo Maritza una turista en Miami Beach.

Y es que según algunos residentes de Miami Beach, "hay menos fiesta y más actividades familiares".

“Se están buscando alternativas como caminar por la avenida Ocean Drive, gente haciendo ejercicio, es un poco distinto a los años pasados, veo mucha gente haciendo ejercicio”, aseveró Frabio Rivero.

Las diferencias con años anteriores son marcadas, había un mar de gente en las playas y en las calles, pero además, a esta hora la policía de Miami Beach tenía un informe detallado de arrestos y actividades delictivas, este año simplemente no existe.

“Tenemos oficiales en la playa y en la entrada de la arena para asegurarnos que nadie entre a la playa, si alguien entra será arrestado”, explicó Ernesto Rodríguez, vocero de la policía de Miami Beach.

Acompañamos a las autoridades policiales de Miami Beach a un patrullaje acuático y observamos menos botes, menos personas y más control de las autoridades.

“Tenemos más de nuestra gente en el agua para estar seguros que los turistas no estén manejando bajo efectos del alcohol y que no vallan a velocidades que no son seguras”, precisó Rodríguez.

Los Guardacostas también se declaran listos para el patrullaje constante y recomiendan cumplir las normas para no tener problemas con la ley.

“Mantengan todo su equipo de seguridad con ustedes incluyendo extinguidores, salvavidas, las luces de navegación si saldrán de noche”, advirtió Colom Santiago, Guardacosta de Miami Beach.

La fecha tentativa para abrir las playas de Miami Beach será el primero de junio, de momento habrá un Memorial Day con distanciamiento social y cumpliendo como hasta el momento todas las medidas sanitarias orientadas por el CDC.

Sin pandemia y en fechas especiales como esta se esperan cerca de 50 mil turistas por día, este año las autoridades prefieren no dar cifras.