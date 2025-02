Se espera nueva discusión para decidir futuro de incinerador de basura de Miami-Dade

La comisión del condado Miami-Dade discutirá nuevamente sobre las opciones para tratar la basura, luego que la alcaldesa Daniella Levine Cava, propusiera no construir un incinerador, sino expandir los basureros fuera del condado y seguir transportando la basura por tren.

Se espera que este miércoles se tomen medidas concretas y se decida de si se va a construir o no un incinerador en el condado o fuera de él.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade, aseguró hace una semana que "hay muchas cosas que están cambiando, vemos una comisión que va considerar otras opciones".

Pero para el también comisionado Juan Carlos Bermúdez "lo importante es mandar el mensaje que no es un tema tan simple, no es blanco y negro, si no es un tema que amerita consideración, como vamos a pagar por esto a largo plazo, gastar 1.7 billones de dólares en un sitio nuevo".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Poco a poco los comisionados están cambiando, como la alcaldesa primero estaban pensando en incinerador, quemando basura, entonces estamos pensando en cambiar el futuro, a otras tecnologías sin quemar basura y es mejor para nosotros para apoyar al ambiente ", considera Ken Russell, excomisionado de Miami.

"Aunque esta conversación se ha enfocado en Doral y quemar la basura y la geografía, nadie quiere esto en su vecindario, consideran la geología, como son los terrenos, comprando terrenos fuera del sur de la Florida cambia la dinámica" apunta Russell.

Durante esta audiencia estuvieron presentes residentes de Miramar que se oponen a una de las propuestas que sugería la construcción de un nuevo incinerador en el West AirPort, a menos de una milla de la ciudad.

Residente de Miramar, Fabio Naranjo, reconoce que "esto nos afectaría directamente, un factor que va contribuir al daño de la salud, el ambiente y las propiedades, yo compré mi casa hace 21 años".

Yvette Colbourne, comisionada de Miramar, considera que "como representante de la ciudad de Miramar le estamos pidiendo que por favor no lo pongan tan cerca de nosotros, eso no es nuevo para nadie".

"Queremos que ellos miren otras opciones que sean más conscientes al ambiente y que sea una solución sostenible con el tiempo", pide el residente de Miramar, Salvador Zúñiga.

Durante la junta también se habló de la importancia de promover el reciclaje. Y de tratar de reducir la producción de tanta basura. "Miami-Dade desafortunadamente, es el área donde más se produce basura per capita en el estado, hay que cambiar ese patrón, solo tenemos una tierra".