Se enrega a la policía menor de edad acusado de causar un accidente mortal

Esta tarde se entregó a las autoridades un chofer menor de edad que el día de año nuevo iba al volante de una camioneta que impactó un auto provocando la muerte instantánea de todos sus integrantes. Fue un accidente violento que sacudió a varias familias del sur de Florida.

El acusado es un joven hispano, de 16 años de edad. Las autoridades dicen que momentos antes del accidente el conducía a más de cien millas por hora y estaba bajo la influencia del alcohol y marihuana.

Acompañado de su abogado, el menor llegó esta tarde a las instalaciones de la patrulla de carreteras de la florida en el noroeste de Miami donde en cuestión de minutos le pusieron las esposas.

El teniente Alejandro Camacho, de la FHP, dice que “Está siendo acusado de 4 cargos de homicidio vehicular imprudente, 4 cargos de DUI con homicidio involuntario y 2 cargos de DUI con heridas graves”.

El joven es quien según la investigación manejaba una camioneta Tahoe que provocó un accidente la madrugada del primero de enero en la intersección de la calle Flager y la avenida 79 del noroeste. Al volante del otro auto involucrado, un Hyundai Elantra azul, estaba Yuhlia Gelats Barraza de 21 años de edad quien segun las autoridades, trataba de doblar hacia la izquierda.

“No pudo cruzar la intersección porque el acusado conducía a alta velocidad y no redujo la velocidad como lo requiere la luz amarilla intermitente”.

Junto a Yuhlia al frente viajaba Christian Mohip, de 22, y los otros dos pasajeros, Andrés Zacarías y Jenser Salazar, ambos de 21. Todos amigos que perdieron la vida.

“El Tahoe chocó contra el Hyundai en la intersección matando a los 4 ocupantes instantáneamente la fuerza del choque empujó al Hyundai a casi 300 pies del área inicial del choque”, dice Camacho.

Hoy, más de tres meses después del grave accidente. La investigación reveló las condiciones en que manejaba el joven chofer de la camioneta quien además estaba acompañado por otros dos jóvenes de 16 años quienes sufrieron heridas graves.

“Las muestras de sangre del acusado revelaron que tenía marijuana y alcohol en su sistema en el tiempo del choque. Se obtuvo una orden judicial para procesar los datos electrónicos del Tahoe y los datos revelaron que el acusado viajaba a una velocidad de 111 millas antes del choque”, dijo Camacho

Pero el abogado del acusado, quien solo sufrió heridas leves, dice que no hay evidencia de que su cliente estaba ebrio.

“Estamos presentando una declaración de no culpable. No tenemos hechos, no tenemos evidencia. No sabemos en qué se basa el estado para hacer esas alegaciones, dijo el abogado.

El abogado del acusado sostiene que estas son alegaciones y que aún no tiene todas las evidencias, pero trabajará con el estado en este caso.