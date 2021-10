Se disparan los precios de los alimentos por escasez

Todo ha subido de precio. Y los supermercados lo saben, la portavoz de Publix, por ejemplo, le dijo a nuestra cadena hermana NBC que seguimos enfrentando la limitación de productos por la pandemia y que la escasez de los artículos varía de semana a semana.

Algunos productos en los supermercados del sur de Florida han aumentado de precio. Y el inventario de otros es limitado.

Giovanni Santos, El carnicero del supermercado “El gallego” en el suroeste de Miami Dade, considera que precisamente el precio de la carne ha incrementado en las últimas semanas.

“Un corte de carne hace 2 o 3 meses valía 7 dolares hoy 16. Todo está caro el pollo, el puerco, la carne roja también, ni mirarla, la carne roja con hueso, ni mirarla. Todo está caro”.

Y al parecer es una situación que otros comercios están enfrentando debido, en parte, a la falta de empleados.

“No tenemos trabajadores, no tenemos choferes, no tenemos gente en el almacén, hay mercancía, pero no hay quien la mueva”, dice Santos.

En este negocio familiar con casi 20 años en la comunidad, dicen que han tenido que ser creativos para surtir los estantes cuando los proveedores no pueden cumplir los pedidos.

“Si no hay camiones nosotros mismos vamos y lo buscamos”.

Los consumidores dicen que la situación les está golpeando el bolsillo.

Contactamos a otros negocios conocidos en el sur de la Florida. Por ejemplo, el supermercado Presidente nos comunicó que han sido afectados por la interrupción de abastecimiento al igual que otros negocios en el país, pero que están trabajando con los proveedores para asegurar que el inventario esté disponible en las tiendas.