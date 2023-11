“Devastada y aturdida”: familia lamenta muerte de adolescente de 15 años tras choque en Kendall

El conductor de 15 años que murió en un accidente a alta velocidad en Kendall ha sido identificado, al igual que la pasajera de 14 años que estaba en el automóvil y continúa grave en el hospital este jueves.

Anthony Jayden Gago murió en el accidente del miércoles por la mañana, dijo el jueves un representante de la familia en un comunicado.

"Anthony era un joven brillante y compasivo al que extrañaremos profundamente", decía el breve comunicado. "Las familias Gago y Betancourt están devastadas y aturdidas por su fallecimiento".

Gago estaba al volante deñ Audi que se estrelló contra un pilar de concreto en el área de la calle 56 suroeste (SW) y la avenida 117 SW, alrededor de las 3 a.m. del miércoles.

La policía de Miami-Dade dijo que el trágico accidente que dejó a un adolescente de 15 años muerto y a una de 14 años pareciera un caso en el que el joven tomó el auto sin que sus padres lo supieran.

El abogado de la joven que sobrevivió, Michael Feiler, señala que es muy pronto para determinar las acciones que se van a tomar y que solo buscan como atravesar el duro momento.

De haberse detenido ante el llamado de los oficiales, la historia hoy sería diferente para estos dos jóvenes.

Alvaro Zabaleta, portavoz departamento de policía de Miami-Dade explica que “las leyes dicen que en el momento que prendan las luces (las patrullas), tienes que parar”.

Pero eso no fue lo que hizo, según la policía, un joven de 15 años que manejaba el vehículo.

“El conductor perdió el control del vehículo e impactó a una de las columnas de cemento que se ven aquí, que es lo que sostiene a la autopista del Turnpike”, agregó Zabaleta.

El abogado de la menor en estado crítico habló con Telemundo 51.

La escena del terrible accidente fue exactamente en la calle 56 y la avenida 117 a las tres de la madrugada del miércoles.

Lo que quedó del auto fueron latas retorcidas y a escasos metros, el motor.

Alvaro Zabaleta, portavoz departamento de policía de Miami-Dade, señaló que “todo en estos momentos indica que los padres no sabían, porque cuando notificaron a la madre, ella no sabía que el hijo no estaba dentro de la casa”.

El joven que manejaba perdió la vida en la escena y su acompañante, Jazmin Keltz, de 14 años de edad, lucha por sobrevivir en un hospital.

El abogado de su familia, Michael Feiler, dice que, el único detalle que tienen es que el joven la recogió en su casa minutos antes del accidente y que, por ahora, solo quieren establecer porqué y cómo ocurrieron los hechos.

El joven que iba detrás del volante no tenía licencia de conducción y la policía asegura que una infracción de tránsito fue lo que llevó al trágico desenlace.

El abogado que representa a la joven sobreviviente, también nos dijo que, si algo estuvo mal hecho, su labor será encontrar justicia, pero por ahora, solo buscan la manera de atravesar el difícil proceso.

Ahora la familia de esta adolescente que sobrevivió, compuesta por padre, madre y sus tres hermanitos, han creado un fondo en línea donde están recibiendo ayudas para poder cubrir los gastos médicos.