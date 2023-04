Familia cubana se queda sin el techo de su apartamento en Hialeah tras intensas lluvias

Tras las lluvias de la semana pasada un apartamento rentado desde el mes de julio por un matrimonio cubano con una niña de tres años se quedó sin techo.

“Cuando abrimos la puerta todo el derrumbe cayó sobre la cama de nosotros, sobre la cama de la niña”, cuenta Gretel González, la residente afectada, que ahora no tiene techo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Afortunadamente la familia no estaba en casa. Pero en reiteradas ocasiones desde el mes de febrero se quejaron ante la asociación de condominios, administradores de la propiedad y hasta la propietaria debido a problemas en el techo, roedores y hongos.

Y tras ocurrir el incidente e informar a todos los interesados, dijeron que nadie se presentó a observar lo sucedido.

“El viernes fue que vino a decirnos nuevamente que ya que el contrato se iba a terminar, que no nos iban a penalizar por irnos antes de julio y nos iba a dar el depósito y la última renta, y que ya que no buscáramos más pleito, donde no lo había, que ya me fuera para ellos poder empezar a arreglar el techo”, cuentan los jóvenes cubanos.

Según la abogada de bienes raíces, Stephanie Cruz, "ante la llegada de cientos de migrantes, muchos como esta familia, desconocen sus derechos".

“El dueño está supuesto a darte una unidad habitable que tenga agua, que tenga seguridad, que puedas vivir ahí con tu familia. Y la asociación tambien. La asociación estó supuesta a mantener lo que se llama los 'common elements' para que eso no pase. ¿Por qué se cae el techo? Posiblemente hubo algún tipo de problema que nunca lo repararon”, explican.

Este miércoles, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, llegó hasta el lugar, donde también se presentó el departamento de bomberos de la ciudad y junto a representantes del departamento de cumplimiento de códigos declararon la unidad inhabitable.

Mónica Pérez, presidenta del Consejo de Hialeah, dice que “siempre hay que buscar ayuda. No se puede estar viviendo, viendo hongo en su habitación. Tienes que llamar a la ciudad, reclamar que uno no se siente que va a estar saludable con su familia y hay personas que tienen sus responsabilidades en los edificios. Inspectores de la ciudad que deben de venir y evaluar estas situaciones”.

Al matrimonio se les está brindando ayuda y el departamento de cumplimiento de códigos de la ciudad de Hialeah ha comenzado a revisar la propiedad, próxima a su recertificación de 40 años, tratando a su vez de evitar inconvenientes fatales.