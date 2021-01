Se agotan las solicitudes de vacunación en los sitios habilitados en el sur de Florida

El Hard Rock Stadium ha permanecido lleno durante todo este jueves, en el lugar se vacuna a personas de la tercera edad, trabajadores de la salud y de respuesta rápida. Aun así, autoridades pertinentes buscan satisfacer la gran demanda de la población.

El sitio de pruebas del COVID-19 situado en el estadio Hard Rock ha sido transformado a partir de este jueves en lugar de vacunación donde con solo pasar en su auto recibe la vacuna, es el primero en todo el estado en ofrecer la opción a mayores de 65 años.

“Muy bien, me la acabaron de poner y me siento muy bien”. A sus 75 años de edad, Piedad Echeverry dijo haber esperado casi dos horas en fila porque habían muchas personas. A pesar de haberse inscripto en internet tuvo que esperar mucho. “Tengo que esperar treinta minutos porque yo tengo problemitas con la sangre, entonces me dijeron que esperara treinta minutos”.

El miercoles tras la visita del gobernador Ron DeSantis al lugar, se informó que el objetivo es vacunar unas mil personas al día. Aunque se sabe que la demanda actual es mucho mayor que la existencia de inventario.

Jeanette Nuñez, vicegobernadora de Florida, precisa que “hay mucha desesperación, hay mucha angustia con no poder recibir un turno, pero lo que le voy a decir es que por favor tengan paciencia que vienen más vacunas”.

En la tarde de este jueves el sitio miamidade.gov brindó un número limitado de citas para mayores de 65 años, mientras que en Broward los hospitales han agotado las citas hasta recibir más dosis de vacunas. En Miami mientras tanto preparan la disponibilidad de otros sitios.

Otro sitio se abrió en interntet para hacer citas de vacunación en el Tropical Park, pero al poco tiempo se agotaron las cuotas por el momento.