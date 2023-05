Se acaba el tiempo para usar tarjeta de regalo

Se acaba el tiempo para usar tarjetas de regalo de la tienda Bed Bath and Beyond. Tenemos los plazos importantes que debes tener en cuenta con el cierre de esta y otras tiendas.

Más de una docena de minoristas anunciaron que cerrarán tiendas este año, entre ellos Bed Bath and Beyond. Si tienes tarjetas de regalo o créditos en esa tienda, presta atención.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

En el Bed Bath and Beyond del Doral, clientes aun no asimilan que la empresa cerrara todas sus tiendas luego de declararse en bancarrota.

Maria Peña, cliente de Bed Bath & Beyond, dice: “es amargo. Es amargo. No me gusta. La verdad es que yo no entiendo porque van a cerrar esta tienda tan buena”.

Lucky Ranero, cliente de Bed Bath & Beyond, dice: “Muy triste de la noticia, una tienda que realmente nos gustaba mucho. Muy buen producto, buenos precios, buena atención. Así que muy lamentable que se vaya del mercado”.

Rogelio Arteaga, cliente de Bed Bath & Beyond, dice: “Bastante decepcionante porque hay mucha gente que de verdad viene a comprar. Tiene productos muy buenos”.

Las noticias son aún peores para los clientes que tienen tarjetas de regalo, créditos o las membrecías Welcome Rewards que le daban descuentos en mercancía. El lunes 8 de mayo es el último día que tienen para usarlos.

Lucky , dice: “Yo compré mi membresía y siempre la he tenido, no la volví a reactivar en febrero y ahora me quedo sin nada después de haber pagado la anualidad. Ahora en la tienda pregunté y me dijeron que simple y llanamente no podía ocupar el 20% de descuento que tenía ya sobre la anualidad, que era una de las probabilidades que daba la tarjeta”.

Jonathan Beltrán, cliente de Bed Bath & Beyond: “La gente que tenga Gift card tiene que venir hacerlo ya porque no tienen más tiempo”.

Los famosos cupones de descuento de la tienda ya no se pueden usar ahí, pero si hay buenas noticias, otras tiendas están aceptándolos. Está aceptando cupones expirados de Bed Bath and Beyond en sus tiendas hasta el domingo 7 de mayo, ofreciendo un 20 por ciento de descuento en compras de más de 50 dólares. The Container Store ofrece un 20 por ciento de descuento en un artículo hasta el 31 de mayo si presentas un cupón azul de Bed Bath and Beyond en cualquiera de sus tiendas”.

En cuanto a devoluciones, “Bed Bath and Beyond” nos dijo que, bajo sus políticas regulares, artículos que se compraron antes del 26 de abril de este ano pueden ser devueltos o intercambiados por otro artículo hasta el 24 de mayo. Y que todas las compras hechas durante este periodo de cierre se consideran ventas finales.

Si tienes un registro de regalos con Bed Bath and Beyond o Buy Buy Baby, la compañía nos dijo que tu lista está segura y aun tendrás acceso a ella. Esperan asociarse con otra plataforma que te permitirá transferir tu información y completar tu registro ahí. Sin embargo, ya no puedes crear nuevos registros. Agregan que continuaran actualizando a sus clientes a través de su página web.