Sale del hospital paciente con COVID-19

La familia completa contrajo el virus, pero sólo Jhon tuvo complicaciones. Hoy todos son negativos y Jhon regreso a casa.

Vivo y fuera de peligro salió este jueves del centro médico Westside Regional en Plantation, John Place, quien por casi 6 semanas estuvo luchando contra el COVID 19.

“Me siento increíble.... Así es como me siento. He estado en el hospital por más de 40 dias y conectado a un ventilador por 20 días. Esto es increíble y quiero agradecer a los doctores, enfermeras, y a todos los profesionales de este centro de cuidados del Westside Regional Medical Center, ellos salvaron mi vida”, dijo JohnPlace.

Del caso de John supimos en el mes de Julio pasado cuando su esposa acudió a las redes sociales llamando la atención, especialmente de los adultos jóvenes, a que tomaran este virus, en serio. Hoy ella agradece seguir planificando, un futuro juntos.

“Estoy tan emocionada, tan alegre siento orgullo, no podía creer que este día iba a llegar; dijo la esposa.

Pero llegó, y así de especial amigos y familiares, organizaron este regreso a la vida, lleno de emociones y agradecimientos.

“Estaba muy solo porque no hay nadie y sólo quería cogerle la mano y ella me sostuvo de la mano durante todo el tiempo y eso significa mucho. Me salvaron la vida, los amo”, dijo John.

John dice que tiene muchos planes y comenzará por llevar a su hija a nadar. También se hace llamar empresario en serie y dice cosas muy buenas vendrán para él.