Sale a luz nuevo reporte con repetidas violaciones en el Miami Seaquarium

Una ex veterinaria del Miami Seaquarium está hablando públicamente después de que otro informe de inspección reveló repetidas violaciones encontradas en la atracción.

El informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos destaca numerosas violaciones repetidas y nuevas encontradas durante una inspección de rutina el 28 de noviembre.

Las violaciones incluyen piscinas para delfines en mal estado, altos recuentos de bacterias en el agua donde se mantienen los mamíferos marinos y numerosas áreas de crecimiento de moho negro junto con burbujas de pintura dentro del recinto de los pingüinos.

El USDA también encontró que las instalaciones siguen teniendo una cantidad inadecuada de empleados capacitados en el departamento de atención veterinaria, empleando solo un veterinario para cuidar a 46 mamíferos marinos, 50 aves y cientos de peces, según el informe.

La Dra. Jenna Wallace, que trabajó en el Seaquarium en el 2021, casi un año antes de que la dirección actual, The Dolphin Company, asumiera las operaciones, dijo que no le sorprende el informe de inspección del USDA.

"Es necesario cerrar el Miami Seaquarium", dijo Wallace a Telemundo 51. "No sé cuántas muertes o informes más se necesitarán para que eso suceda".

Casi un mes después de la inspección del USDA, el 27 de diciembre, el Seaquarium anunció la muerte de uno de sus delfines, llamado Sundance.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sundance hoy después de los precursores de la enfermedad ayer", dijo el acuario en una publicación por la red social “X”. "Nuestros corazones están con los entrenadores y el personal médico que lo cuidaron incondicionalmente durante más de 30 años".

No se han publicado más detalles sobre la muerte de Sundance.

La muerte de Sundance se produjo meses después de que la querida orca del Seaquarium, conocida como Lolita o Toki, muriera a causa de una enfermedad repentina.

"Estaban tratando de obligarme a convertirme en el veterinario a cargo y entonces habría sido responsable de todos esos animales, incluido Toki, la orca", dijo Wallace.

Un informe del USDA publicado a principios de noviembre dijo que el Seaquarium no está bien equipado para cuidar a sus animales, detallando una serie de violaciones que llevaron al condado de Miami-Dade a darle al Seaquarium menos de dos meses para poner las cosas en orden.

El mes pasado, en una entrevista exclusiva, el director ejecutivo de Dolphin Company, Edwin González, refutó ese informe.

“Sabemos que hay algunas áreas en las que necesitamos seguir trabajando y mejorando. Sabemos que hemos hecho un gran trabajo trabajando con nuestros animales y seguimos mejorando día a día", dijo González.

González dijo en ese momento que la empresa estaba buscando reclutas para aumentar el personal.

Pero el condado ha emitido dos avisos de incumplimiento a la instalación, el último destacando que el Seaquarium debe más de $87,000 en alquileres atrasados.

"El condado de Miami-Dade comparte las preocupaciones de la comunidad por el bienestar de los animales en el Seaquarium. Anteriormente, hemos emitido dos avisos de incumplimiento al Miami Seaquarium basados ​​en informes recientes del USDA", dijeron funcionarios del condado en un comunicado el jueves. "Recibimos hoy este informe más reciente del 28 de noviembre de 2023, al igual que muchos en nuestra comunidad. Estamos extremadamente preocupados por las violaciones de bienestar animal citadas. El condado de Miami-Dade está revisando minuciosamente este informe para determinar los próximos pasos necesarios".

Telemundo 51 se comunicó con el Seaquarium para solicitar una declaración sobre el último informe. El Seaquarium confirmó haber recibido la solicitud y fue enviada para una revisión.