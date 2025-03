Sacerdote de iglesia católica en Brickell denuncia amenazas de un desamparado

El sacerdote de la iglesia católica St. Jude asegura estar muy preocupado luego que un desamparado lo amenazara con hacerle daño en reiteradas ocasiones, tal como lo muestran las imágenes de vigilancia captadas a las afueras y dentro del templo ubicado en Brickell.

Ezzat Bathouche, el sacerdote de la iglesia St. Jude, cuenta: "Vino una persona homeless (desamparada) de la calle y comenzó a amenazarme y llamamos a la policía 5 veces y cada vez que se lo llevan el vuele. La última vez fue un incidente muy fuerte que el vino a buscarme porque me amenazó personalmente y después vino con una espada para la iglesia y atacó a la gente.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Tengo los videos y mostré a la policía, me dijeron que van a tener más policía alrededor de la iglesia para ver", relata el sacerdote.

El desamparado lleva dos meses -según el sacerdote- durmiendo en los alrededores de la iglesia, empezó a tener un comportamiento hostil y violento con la gente y cuando se le dijo que no podía estar en la propiedad, el hombre se puso más furioso y agresivo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"El me dijo que va venir durante la noche y me iba a dañar", relata el sacerdote que le dijo el desamparado. "Yo le dije que no tenía que estar aquí porque está asustando a la gente que está viniendo a la iglesia y estás pasando todo el día durmiendo al frente del salón y ataca a las personas que caminan con su perro porque piensa que estamos atrás de él".

El viernes pasado quedó captado en cámara cuando la policía de Miami lo arrestó, pero la preocupación del sacerdote es que regrese y cumpla con sus amenazas.

"Mi preocupación es que se va dañar a si mismo primero, porque necesita ayuda mental y segundo dañar a la gente, no tenemos que esperar hasta que el hecho pase y comenzar a llorar", agrega el sacerdote.