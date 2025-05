“Sabíamos que era especial”: dijo el hermano del Papa León XIV, quien vive en Florida

El recién elegido Papa León XIV no solo nació en Estados Unidos, sino que también tiene vínculos con Florida.

El hermano del Papa, Louis Prevost, vive en Port Charlotte, en el suroeste de Florida. Habló con WBBH después de la histórica elección.

"Es impactante, sorprendente, casi me quedé sin palabras", dijo Prevost. "Es simplemente alucinante que mi hermano haya sido elegido Papa hoy".

El cardenal Robert Francis Prevost, misionero estadounidense de Chicago que dedicó su carrera al ministerio en Perú y dirige la poderosa oficina de obispos del Vaticano, fue elegido el primer papa estadounidense en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica.

"Y cuando el cardenal salió y empezó a leer su nombre, en cuanto dijo 'Rob…', supe que iba a decir 'Roberto'", dijo Louis Prevost. "¡Y lo hizo! Me asusté muchísimo. ¡Es Rob, Dios mío!"

El papa León XIV es el menor de tres hermanos. Luis es el mayor, y el hermano mediano, Juan Prevost, aún vive en Chicago.

"Sabíamos que era especial. Solíamos bromear con él diciéndole que sería papa cuando tenía 6 años", dijo Louis Prevost. "Luego, cuando se convirtió en cardenal, los rumores que circulaban en Roma en ese momento decían que tenía una probabilidad entre tres de convertirse en papa".

John Prevost declaró a NBC Chicago que su hermano, a quien llama "Rob", sintió el llamado al sacerdocio cuando estaba en primer grado. Ingresó al seminario cuando estaba en octavo grado.

De vuelta en Florida, Louis Prevost compartió sus esperanzas en el liderazgo de su hermano.

"Es increíble. Es maravilloso. Solo espero que otros, aquí y en el extranjero, no se vuelvan políticos", dijo. "'Oh, es estadounidense, va a arruinar la Iglesia'; ojalá eso no suceda y que dejemos el nacionalismo de lado y seamos simplemente la Iglesia Católica".