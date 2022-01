Royal Caribbean anuncia cancelaciones de cruceros debido al COVID-19

El crucero Jewel of the Seas, procedente de Aruba, llegó a Miami con 160 tripulantes de la embarcación contagiados con COVID-19, según reportó la página web Cruise Law News.

En medio de una ola de contagios de COVID 19, las industria de cruceros se tambalea y Royal Caribbean cancela temporalmente los viajes de algunas de sus embarcaciones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Esta mañana de domingo arribó al puerto de Miami el crucero Jewel of the Seas, con un número considerable de contagios de COVID-19 -según algunos pasajeros-, este crucero zarpó de Miami el 30 de diciembre.

Desde las 6 de la mañana, en el puerto de Miami se divisaba el Jewel of the Seas, un crucero procedente de Aruba. Abordo una gran preocupación, pues más de 160 tripulantes de la embarcación estaban contagiados con COVID-19, según reportó la página web Cruise Law News.

Pero durante los días a bordo algunos pasajeros notaron que les estaban realizando muchas pruebas PCR a los tripulantes. “Todos los que estaban adentro había una fila bien larga y le preguntamos y nos dijeron: Esas son pruebas rutinarias que le hacen a los empleados.”

En medio de la ola de contagios, el 30 de diciembre, el mismo día que zarpó esta embarcación desde el Sur de Florida, los CDC aumentaron su advertencia de viaje para cruceros al más alto nivel, recomendando así evitar estos barcos, incluso a personas vacunadas. Al regresar a Miami, algunos pasajeros dijeron estar satisfechos con el viaje.

“Para mi todo fue normalidad en el barco, el que quiera viajar puede viajar y el que no quiera viajar que se quede en casa.”

Debido al alza de la pandemia que ha provocado contagios en todos los barcos que operan en el país, el viernes Royal Caribbean anunció la cancelación de los itinerarios de cuatro cruceros, uno de ellos hasta abril. Esta pasajera afirmó que los empleados del Jewel of the Seas cumplen los protocolos establecidos por los CDC.

“Atentos estaban ellos limpiando constantemente todas las barandas y cancelaban cualquier actividad que tuviera un riesgo adicional. Cancelaron la de Colombia, no nos dejaron entrar al puerto. No nos dijeron nada hasta el último día, horas antes de llegar al puerto, nos quedamos en el mar", dijo una de las pasajeras de Jewel of the Seas.

En el mar, hasta que llegaron al próximo puerto, Aruba. De la isla Caribeña partieron a Miami, donde permanecerá anclado el crucero hasta el 12 de febrero, uno de los viajes cancelados por Royal Caribbean. La industria naviera lamenta estas cancelaciones pero dice que su prioridad es el bienestar de los huéspedes y su tripulación.

En relación a los reembolsos la industria de cruceros dijo que están trabajando las 24 horas del día para solucionar el retraso que actualmente, se está tardando hasta 45 días a partir de la fecha solicitada.