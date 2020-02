Rotura en tubería obliga a hervir el agua en Fort Lauderdale

Buzos continuaron trabajando en la tubería averiada en la zona de South Fortk of New River a la altura de la 7 calle del suroeste en Fort Lauderdale.

Las autoridades piden a las personas que residen en esa zona que hiervan el agua de consumo como medida preventiva.

Las zonas afectadas son: North Fork of the New River, Davie Boulevard Sur, Tarpon River incluyendo la 7 calle del suroeste y el este de New River.

Luego que se terminen las reparaciones la orden de hervir el agua continuará vigente durante dos días más.