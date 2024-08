Ron DeSantis declara estado de emergencia para la mayoría de los condados de Florida

FLORIDA - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró un estado de emergencia para la mayoría de los condados de Florida debido a la tormenta tropical Debby, que se espera que toque tierra como huracán el lunes en la región de Big Bend cerca de Tallahassee.

El estado de emergencia se extiende desde los Cayos de Florida hasta Florida Central y la región de la Bahía de Tampa y hasta el Panhandle occidental.

En una conferencia de prensa este domingo por la mañana en el Centro de Operaciones de Emergencia del estado, DeSantis dijo que las personas en el camino potencial de Debby deberían finalizar los preparativos para lo que será un “evento importante” que tendrá “impactos significativos en todo el estado”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

DeSantis habló del aumento del nivel del mar y la amenaza que representa para Florida durante su primer mandato como gobernador, pero ese mensaje se calmó después de que ganó la reelección y se postuló para presidente.

A pesar de un calor récord y huracanes cada vez más costosos, DeSantis firmó recientemente una legislación que borra la mayoría de las referencias al cambio climático en la ley estatal y anula los objetivos de hacer la transición del estado hacia una energía más limpia.

“Esta es una gran tormenta. Quiero decir, habrá lluvias que llegarán mucho más allá del centro de la tormenta”, dijo DeSantis. “Entonces, prepárate para eso. El hecho de que no estés en el ojo de la tormenta no significa que no vayas a tener impactos importantes”.

El presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia que proporcionará asistencia federal para complementar los esfuerzos del estado con Debby, anunció la Casa Blanca este domingo por la mañana. Biden autorizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar esfuerzos.

El director de la División Estatal de Manejo de Emergencias, Kevin Guthrie, dijo que Debby tiene una probabilidad de 1 entre 3 de que se intensifique rápidamente antes de tocar tierra. El Centro Nacional de Huracanes dijo este domingo por la mañana que la tormenta estaba en el Golfo de México a unas 200 millas al sur-suroeste de Tampa y tenía vientos sostenidos de 50 mph.

ESTADO DE EMERGENCIA EN GEORGIA

El sábado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en preparación para el clima severo que se espera en todo el estado.

“Mientras el estado se prepara para un gran sistema de tormentas a principios de la próxima semana, instamos a todos los georgianos a tomar precauciones para mantener seguras a sus familias y propiedades. He emitido un estado de emergencia hasta el jueves 8 de agosto”. dijo el gobernador Kemp.