Robos en salón de belleza en la Pequeña Habana

Los robos ocurrieron el 18 de enero y 20 de febrero 2022

Para Cristian Varas ha sido un verdadero reto que su salón de belleza pudiera mantenerse en pie durante la pandemia del COVID 19. Ahora que empieza a normalizarse el negocio nos dice que debe enfrentar otro desafío.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“El 18 de enero me encuentro por la mañana, llego y estaba la puerta rota vandalizada, rompieron el cristal y miro alrededor, no falta nada y cuando voy a ver los productos de ventas no están los productos”.

Según el reporte policial el ladrón se llevó entre unos 8 champús y dos dólares de la caja registradora del salón de belleza ubicado en la 2600 del sw y la calle 8 en la Pequeña Habana.

“Más caro fue la reparación de la puerta y el cristal de lo que en realidad se llevan y el inconveniente de estar todo el día con la puerta rota esperando que alguien llegue para repararla, te cobran por la urgencia, el cristal, hay faltante”.

El botín, según Cristian, está valorado en unos 250 dólares, pero el reparar la puerta de cristal le costó más de 800 dólares. Lo que más le preocupa es que el hecho vandálico se volvió a registrar el pasado 20 de febrero, como lo muestran las imágenes de vigilancia.

“A las 10 y 45 de la noche suenan la alarma y veo por las cámaras y veo alguien saliendo de la puerta del salón llamamos a la policía y en el video vemos que otra vez una persona en bicicleta romper la puerta otra vez y se roba productos que tengo en exhibición a la venta”.

Tras este último robo, este pequeño empresario decidió quitar todos esos productos de exhibición que antes vendía.

“No pensé que me iba a ocurrir dos veces en 30 días”.

Si alguien tiene alguna información o reconoce al hombre captado en cámara no dude en llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade 305-471-8477.