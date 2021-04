Robos de tubos de escape de camiones

El hecho fue de madrugada. No había personal de seguridad ni empleados en la gasolinera que está en la avenida 36 y la calle 167 del noroeste, en Miami Gardens. En exclusiva, el vídeo que nos entregaron muestra como procedieron los sospechosos.

Martes, 3 y 57 de la madrugada. Esa es la hora que aparentemente este camión de trabajo fue vandalizado. Así lo asegura uno de los empleados que trabaja en la tienda de esta gasolinera.

Alex Giménez, empleado del lugar, dice: “Los catalíticos del motor, donde salen los gases del caño de escape. Se robaron esa pieza, que la venden como aluminio por 400 0 500 dólares, fácil”.

La dueña del lugar nos entregó un video, que según ella, muestra a los sospechosos que llegaron en una camioneta blanca.

Quien iba de acompañante abrió la puerta de la camioneta y se bajo... No se le pudo ver en la imagen. Pasaron 6 minutos desde que llegaron y a las 4:02 se fueron.

“Fue con un equipo profesional, eso fue con una motosierra. ¿Cómo te das cuenta? Por los cortes que tiene el tubo de escape.

Alex y la dueña de la tienda, que prefirió no mostrarse en cámara, nos contaron que el año pasado les robaron dos unidades y ahora el objetivo fue el tubo de escape de otro camión. Dicen que esto les provoca un serio perjuicio en su negocio.

“Los clientes van a dudar de que en este lugar hagan una reservación y cuando vengan a buscar el camión no esté o este averiado el camión”, dicen.

Los dueños del lugar nos aseguraron que hicieron la denuncia en la policía de Miami Gardens y ahora esperan que arresten a los responsables de este hecho vandálico, sobre quienes tienen algunas dudas.

“La camioneta la conozco, se me hace familiar y la persona que se asomó para mirar que no viniera nadie se me hace familiar, también”, dicen.

Si ustedes pudieron reconocer la camioneta comuníquense con la policía de Miami Gardens, quizás puedan colaborar para que puedan identificar los sospechosos.