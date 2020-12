Roban miles de dólares en el bar “Cubaocho” de la Pequeña Habana

Fue una navidad terrible para el dueño de un conocido bar de la calle 8. Dos sujetos entraron a su local y se llevaron costosas botellas de alcohol y otros artículos de colección. Los sujetos quedaron captados en cámara y la policía los está buscando.

Conversamos con el dueño del local. Nos dijo que le sonó la alarma en medio de la madrugada, pero que pensó que no era nada y la desconectó. Ese pequeño error le costó decenas de miles de dólares de pérdidas y artículos únicos que no volverá a encontrar.

Dos hombres entraron el 25 de diciembre al conocido bar “Cuba ocho” y se fueron con las manos más que llenas a las 3 y 20 de la mañana. Estaba cerrado pero la puerta no tenía pestillo. Uno de los bartenders dejó la puerta abierta el día anterior.

Los dos sujetos quedaron grabados por las cámaras de seguridad llevándose todo lo que pudieron cargar: “botellas famosas. Uno de los que entro sabia de alcohol y se llevó las botellas caras, que llevo años coleccionando para levantar el bar”, dijo Roberto Ramos.

Y tambien el tabaco y vinieron con un carrito y cargaron 3 veces tabaco, esculturas y lámparas. Artículos con un gran valor sentimental y monetario

En total el roba alcanza entre 40 y 50 mil dólares.

La policía describe a los sospechosos como dos hombres, uno entre 40 y 50 años y el otro menor de 30.

“Me siento frustrado, pero tengo que seguir para delante, no creo que haya esperanza yo pienso que estarán contentos y tengo que volver a trabajar”, dice ramos.

Pero Roberto Ramos, un hombre extremadamente apasionado con su colección de obras de artes, se tomó este duro golpe como un reto, y le envía un mensaje a los sospechosos

“Yo no tengo rencor, pero me encantaría que me invitaran a un trago, si me invitan a un trago estoy contento”, dice con sentido del humor.

Cualquiera con información puede llamar a Miami-Dade Crime Stoppers al (305) 471- TIPS (8477).