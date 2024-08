Roban casa de paciente oncológico mientras recibía tratamiento

Stephany Toledo, una paciente en plena batalla contra el cáncer, se ha convertido en víctima de un robo en su propia casa. El robo fue capturado por las cámaras de seguridad.

La trágica serie de eventos comenzó el sábado pasado, cuando Toledo se dirigió al Miami Cancer Institute para recibir tratamiento, como parte de su lucha constante contra la enfermedad. "No me sentía bien, así que fui al hospital para mi tratamiento," relató Toledo. Sin embargo, al regresar a su hogar en Homestead, se encontró con una escena devastadora: su casa había sido violentada y saqueada.

La sorpresa y el miedo se apoderaron de Toledo al darse cuenta de lo sucedido. "Estaba sorprendida, no sabía qué hacer, estaba asustada," confesó. "No podía creer que era mi casa. Me entró algo como '¿dónde está la policía?', porque no estaba aquí. No entendía, nunca me había pasado nada así".

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron al ladrón irrumpiendo a través de la puerta de vidrio lateral. A pesar de que las alarmas se activaron y la policía llegó al lugar rápidamente, el delincuente ya había escapado con objetos de gran valor, tanto monetario como sentimental. Entre los artículos robados se encontraban joyas heredadas de la madre de Toledo, cargadas de recuerdos invaluables.

El video de seguridad muestra al ladrón entrando a la casa y cargando una enorme maleta de 32 pulgadas. "La maleta era tan grande y pesada que la dejó caer," señaló Toledo. Además de la maleta, el delincuente se llevó una mochila llena de pertenencias y una bolsa que contenía una computadora.

El impacto del robo ha sido tan profundo que Toledo ha modificado sus hábitos diarios por miedo. "Estoy durmiendo cerca de la puerta porque tengo miedo de que venga de vuelta," admitió con voz temblorosa.

Toledo solo tiene un deseo claro: "Quiero justicia, que lo encuentren y se lo lleven a la cárcel," declaró firmemente.