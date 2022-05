Roban a punta de pistola una tienda 7 Eleven en Palm Springs

La policía de Palm Springs se encuentra activamente tras la búsqueda de un individuo que fue captado en cámara robando a punta de pistola al encargado de una tienda 7 Eleven.

Todo ocurrió en un 7 Eleven ubicado en Forrest Hill Blvd el pasado 7 de mayo a las 4:46 de la madrugada y gracias a las cámaras de seguridad las autoridades tienen una imagen muy clara del sospechoso.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Según la policía, el ladrón utilizó un arma semiautomática para amenazar al encargado para que vaciara el contenido de las cajas registradoras mientras este colocaba el dinero en lo que parece una caja de plástico.

Quienes trabajan en la plaza comercial condenan que personas recurran al robo.

“Son cosas que no entiendo porque estamos en un maravilloso país, sabes, donde hay muchas oportunidades donde se puede uno superar a si mismo con buenos pasos no entiendo porque pasan esas cosas“, advierte Raul Larubia, trabajador del lugar.

La policía señaló que el sospechoso tiene tatuajes muy visibles en ambas manos, pero no han revelado la cantidad de dinero con la cual el ladrón logró huir.

“Me parece que está bien feo, como te decía, la economía está mala pero no se puede andar por ahí robándole a todo el mundo, me entiendes? Aquí estamos todos en lo mismo, estamos trabajando y tratando de evolucionar pero eso no significa que tienes que ir por ahí robándole a la gente. Eso está muy muy feo“, precisa Liderman González, otro trabajador de la plaza comercial.

La policía de Palm Springs le pide a las personas que en caso de reconocer al sospechoso o de ver a alguien con esos tatuajes distintivos en las manos, se comuniquen a la línea de alto al crimen del condado Palm Beach el número es 1 800 458 8477.