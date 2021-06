Roba dos veces una tienda y es captado en cámara

Una persona fue captada en cámara robando una gran cantidad de raspaditos de lotería en una tienda de Fort Myers en el suroeste de Florida. Pero no fue todo. El sujeto regresó el mismo día para continuar el robo.

El robo ocurrió en esta tienda el pasado siete de junio, pero ahora, las autoridades han difundido el video de las cámaras de vigilancia como herramienta para encontrar al sospechoso

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Uno de los trabajadores de este establecimiento confirmó que el incidente ocurrió en horas de la madrugada cuando la tienda estaba cerrada. Lo cual fue aprovechado por esta persona que irrumpe en el lugar y va directamente al mostrador donde están los billetes de lotería.

“No creo que el pensara en que todos esos boletos de lotería tienen números, así que una vez que fueron reportados como robados, no sirven y no hay nada que él pueda hacer con ellos, así que un robo muy descarado, por un lado, pero un robo muy estúpido por el otro, porque no estaba obteniendo nada de eso”, dijo la policía.

Pero no solo el sujeto fue por los raspaditos. Se cambió de ropa y volvió. Esta vez para llevarse la caja fuerte y la registradora.

“Afortunadamente en este caso tenemos un buen video, realmente no muestra buenos primeros planos de su rostro, pero muestra su confianza al entrar allí sin importar quien estaba alrededor”, dijo la policía.

Las autoridades creen que la persona muy probablemente viva en la zona, cercano a la avenida Victoria donde está ubicada la tienda. Se desconoce el monto robado en la caja fuerte y registradora. Pero en cuanto a los boletos de lotería, “No vas a recibir ni un centavo, así que en serio, lo peor del mundo que puedes hacer como criminal porque no hay pago por ello y al final terminaras yendo a la cárcel”, dijo la policía.

Tanto el Departamento de Policía de Fort Myers como Alto al Crimen del Suroeste de Florida pide su ayuda, si usted tiene alguna información sobre este caso puede comunicarse de forma anónima al 1.800 780.8477