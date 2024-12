EN VIVO: Rinden honores a tres policías de Palm Beach que murieron en accidente

Una comunidad del sur de Florida se prepara para dar el último adiós este martes por la mañana a los tres agentes del alguacil del condado de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés) que murieron en el cumplimiento del deber.

Los agentes motorizados, el cabo Luis Páez, el oficial Ralpha "Butch" Waller y el oficial Ignacio "Dan" Díaz, murieron el mes pasado cuando una camioneta los atropelló al costado de una carretera justo una semana antes del Día de Acción de Gracias.

Los preparativos para la procesión y el servicio conmemorativo se están llevando a cabo en el Anfiteatro Financiero iTHINK, y será a lo largo de la misma carretera donde ocurrió el accidente mortal. Se esperan cierres de calles durante parte del día.

La policía de Palm Beach informó del cierre de Okeechobee Blvd en dirección este entre Crestwood Blvd y State Road 7 (de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.). Otros cierres anunciados son:

La carretera estatal 7 entre Southern Blvd y Okeechobee Blvd (8:00 a. m. a 12:00 p. m.)

Southern Blvd en dirección oeste al oeste de la autopista de peaje (8:00 a. m. a 12:00 p. m.)

Southern Blvd en dirección este, Northlake Blvd y la extensión de State Road 7 también pueden experimentar demora, explicó PBSO en un post de X.

La procesión partirá de la funeraria Palms West alrededor de las 9:30 a.m. según confirmó WPTV, afiliada de NBC. La participación en la procesión está restringida únicamente a los familiares de los agentes caídos y al personal de PBSO. El servicio en el Anfiteatro está abierto al público.

Traffic Advisory: Honoring Our Fallen Heroes 🚨



Today, we honor the lives of our three fallen deputies. Please plan accordingly and avoid the following areas due to expected delays from 8:00 AM to 3:00 PM:

