Francis Suárez y Rick Scott se someten a cuarentena voluntaria por coronavirus

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador Rick Scott anunciaron el jueves que se han sometido a una cuarentena voluntaria por haber estado posiblemente expuestos al coronavirus tras reunirse con un miembro de una delegación brasileña que dio positivo al COVID-19.

En un mensaje en video, Suárez confirmó que había estado en contacto con el funcionario brasileño y que había decidido aislarse aunque no manifiesta ningún síntoma.

Scott, por su parte, dijo en un comunicado que "la embajada brasileña alertó hoy a mi oficina de que un miembro de la delegación del presidente Bolsonaro dio positivo por coronavirus. El lunes, me reuní con el presidente en Miami, y aunque no creo haber interactuado con la persona infectada, esa persona estaba en la misma habitación que yo.”

En esa misma reunión estuvieron presentes Suárez, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, y el senador Marco Rubio.

Scott indicó que “la embajada dijo que la persona no tenía síntomas antes del día de la conferencia. Después de consultar con el médico tratante del Senado y mi médico personal, me han dicho que mi riesgo es bajo y que no necesito hacerme una prueba o ponerme en cuarentena. Sin embargo, la salud y la seguridad del pueblo estadounidense es mi enfoque y he tomado la decisión de ponerme en cuarentena por precaución.”

"Me siento saludable y no tengo ningún síntoma en este momento. Seguiré trabajando en mi plan para combatir el coronavirus y proteger a las familias estadounidenses, y mis oficinas en D.C. y en todo el estado seguirán en pleno funcionamiento para ayudar a los floridanos”, concluyó.