Revelan video de brutal pelea en Miami Beach

Las cámaras que Mitch Novick tiene instaladas en su hotel, en la avenida Collins y la calle 9, en Miami Beach, muestran varios ángulos de la pelea que al parecer tuvo un inicio que no vemos en la secuencia, al que sigue el momento en que dos hombres se encaminan al portal del hotel de enfrente. Les siguen cinco personas. Una de ellas se abalanza sobre uno de los hombres y lo lanza al suelo.

La pelea escala al uso de lenguaje racial ofensivo y cuando se reanudan los golpes, una de las mujeres descarga el taser al aire varias veces, y luego lo hace al menos 6 veces a uno de los hombres, a quien golpean brutalmente en el suelo.

En otro momento, vuelve a descargar el taser al menos 6 veces sobre la espalda al descubierto del hombre y no solo se escucha el arma, sino que también vemos las chispas.

“Vienen aquí a destruirnos y nosotros los que vivimos aquí, de verdad, no agradecemos eso”, dice un residente. “Vivo por esta zona y trabajo aquí y sinceramente me siento muy insegura. Inclusive lo converso con mi familia, que cada vez que vengo a trabajar vengo con esa incertidumbre sobre con qué me puedo encontrar aquí”.

Para dueños de negocios en Miami Beach incidentes como este dañan la reputación y operación de los establecimientos del área.

Mitch Novick, propietario del Sherbrooke hotel, dice:

“Nuestra reputación como ciudad está dañada porque los líderes han fallado en eliminar la fiesta en Ocean Drive”.

Alex Fernández, vicealcalde de Miami Beach, dice:

“Tenemos que “reimaginar” [sic.] (reinventar) lo que es el distrito de entretenimiento, y lo estamos haciendo. Los números lo demuestran. La cantidad de crímenes está disminuyendo, pero no se puede eliminar por completo”.