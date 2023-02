Revelan video de arresto de mujer acusada de atropello y fuga

Julieth Ramírez quedó grabada en un vídeo por la cámara corporal de una oficial de policía, al momento de ser arrestada en una gasolinera en Doral, acusada de abandonar la escena de un accidente, conducción temeraria, y de provocar lesiones graves, en dos choques ocurridos en enero.

¿Puedo preguntarle cómo supieron que era yo?, le pregunta Ramírez al policía.

Aquí, la vemos preguntando cómo la habían identificado.

Según la policía, Ramírez es quien en la tarde el 6 de enero, atropelló a dos personas en la avenida Collins en Miami Beach en dos incidentes, uno tras otro, para luego darse a la fuga.

Primero a la altura de la calle 44, donde atropelló a una turista canadiense, que había viajado con su esposo de vacaciones. Minutos después, en la calle 57 chocó con otro auto y arrolló a un peatón.

En el vídeo del día 8 de enero tras el arresto, Julieth Ramírez tenía muchas preguntas.

“¿Cómo supieron que yo estuve allí?”, dice Ramírez

“Porque soy inteligente”, dice el policía.

“No, no. ¿Cómo supieron mi ubicación exacta?”

“Porque soy inteligente”.

“No, no, no. Esa no es una respuesta”.

“Sí. Esa es una respuesta. Es la respuesta real”.

Y así arrestada, es ella quien realiza un interrogatorio, que parece ir escalando.

“¿Cómo supieron que yo estaba aquí?”, vuelve a preguntar.

“Porque te vi”.

“¿Cómo me vio?”

“Con mis ojos”.

“¿Dónde?”

“Aquí mismo”.

“Pero ¿cómo sabía que estaba aquí?”

“Porque te vi”.

“¿Qué quiere decir con eso de que me vio?”

“Porque te vi, porque soy inteligente”.

“Pero… ¿puede decirme por qué me arrestan?”

“No, porque alguien más va a decirte”.

“¿Qué quiere decir con que alguien más va a decirme?”

Finalmente, la oficial que graba interviene: “Señora… estamos esperando por un detective que viene a hablar con usted, la hemos estado buscando para una investigación. Ahora un detective vendrá. ¿Ok?”

“¿Investigación, para qué?”

“Lo sabrá cuando llegue el oficial. Ahora usted está detenida. ¿Ok?”

Y luego comienza el traslado. Vemos llegar a la patrulla de la policía de Miami Beach y es entonces que la mujer cambia de tono y de idioma.

“Estaba esperándolo hace rato ya”.