Revelan quién podría estar detrás del candidato fantasma

Una figura del pasado en el senado estatal y que ahora está intentado formar parte del futuro de la comisión de Miami Dade podría estar detrás de un candidato fantasma que se presentó para un escaño en el senado estatal.

No se ha escuchado mucho del ex senador estatal Frank Artiles desde su renuncia al senado en el 2017 pero ahora su nombre sale a relucir como el posible responsable por el candidato fantasma, Alex Rodriguez, que recibió más de 6 mil votos en la contienda que Ileana García ganó por solo 32 votos contra el ex senador demócrata José Javier Rodriguez.

Juan Carlos Planas, abogado electoral, dice: “el Miami Herald está hablando de Frank Artiles que él estaba diciendo que él fue el que encontró a este candidato”.

“Eso es por mí. Todo fue gracias a mí”. Le dijo Artiles a un grupo en el restaurante Liam Fitzpatrick en Lake Mary, donde el senador Jason Brodeur estaba celebrando su elección, según una persona que estaba presente y pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

“Lo dijo bien alto”, dijo esta persona.

Según el informe del Miami Herald, varias fuentes relatan que Artiles describió en detalle cómo logró que Alex Rodríguez se presentara como candidato, para restarle votos al senador demócrata.

“Lo que nos hemos enterado todos nosotros es que esta persona se conocía por todo este pueblo que estaba en desesperación financiera. Les debía dinero a muchas personas. No se sabe de dónde sacó los $2,000 que se prestó él a su campañaa”, dijo Planas. “No sé si el dinero vino directamente de Artiles, pero me imagino que Artiles debe saber de dónde vino el dinero que se le dio a Alex Rodriguez”, agregó.

En el 2017 en un club privado de Tallahassee supuestamente Artiles hizo comentarios racistas y ofensivos sobre colegas afroamericanos del senado.

Pidió disculpas en el pleno del senado, pero las protestas y la presión de líderes de la Florida obligaron a que renunciara.

Entretanto, la fiscalía estatal está investigando el caso del candidato fantasma en el distrito 37.

Ahora Artiles ha mostrado interés en ser nombrado por la comisión de Miami Dade para ocupar el escaño vacante de Daniella Levine Cava tras convertirse en alcaldesa. Esa decisión la tomara la comisión el lunes.