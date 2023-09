Revelan nuevos detalles del caso de los hermanos asesinados en Miami-Dade

Desconsolados se encuentran los padres de Osvaldo Martínez Márquez, de 16 años, y Alexis Martínez Márquez, de 19, luego de perder trágicamente a sus dos hijos en un tiroteo que se registró la tarde del sábado en una casa ubicada en la 10214 SW y la 175th calle de Miami-Dade.

Zita Márquez, la madre de los hermanos asesinados este sábado en el suroeste de Miami-Dade asegura que lo que está pasando es "muy duro" y tiene que "sacar fuerza de donde no las tiene" para poder enfrentar su nueva realidad.

La madre de los hermanos asesinados reconoce "tenían sus errores, pero también sus virtudes, como madre no se lo deseo a nadie, puede ser lo que sea, pero son hijos de uno".

Por su parte, José Martínez, el papá de los hermanos solo atina a decir que nadie "se imagina como estamos, sin palabras".

En un video de vigilancia se escuchan los disparos alrededor de la 1:26 de la tarde del sábado procedentes de la residencia donde ambos jóvenes fueron encontrados. Sin embargo, no fue hasta cuatro horas después que los oficiales llegaron a la escena y hallaron a los dos hermanos muertos con múltiple heridas de balas.

"Siempre habían muchos adolescentes y jóvenes allí, no tengo ni idea de lo que pudo pasar ... unos dicen que los asaltaron y los metieron a ese lugar y allí mismo los mataron, pero no sabré decirle", dijo Lyon Rhodes, un vecino de la zona, quien asegura: "no lo podía creer, que más quisiera que fuera un sueño, pero no".

Los padres de los hermanos asesinados en medio de su dolor, solo piden respuestas y justicia. El deseo de ambos es "que encuentren al culpable, no me los va a regresar, pero que no le pueda hacer daño a más nadie".

La investigación continúa plenamente activa, las autoridades piden que si alguien tiene alguna información puede llamar a la línea de alto al crimen de Miami-Dade.

Se está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por algún detalle que conduzca a los responsables del doble homicidio.